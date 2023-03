Questi sono i segnali inconfondibili che il vostro partner vi sta tradendo

Se avete il sospetto che il vostro partner vi stia tradendo, attenzione a questi segnali: se li notate non c’è più alcun dubbio.

L’amore è uno dei sentimenti più belli da provare, ti riempie la vita, il cuore e dà sicuramente un senso a tutto quello che facciamo durante la giornata. Ci svegliamo al mattino pensando al nostro partner ed è l’ultima cosa prima di andare a dormire, soprattutto se ci troviamo a vivere le prime fasi di un rapporto dove ogni cosa è una continua scoperta.

Con il passare del tempo ovviamente il rapporto tende a cambiare, entrano in gioco tantissimi altri fattori che smorzano quella fase iniziale in cui non si desiderava altro che passare del tempo insieme. Nonostante questi passaggi quasi del tutto normali, i sentimenti non vengono mai messi in dubbio, o almeno così dovrebbe essere, perché purtroppo ci sono casi in cui anche questo viene a mancare.

Sono questi i segnali da notare per capire se il partner vi sta tradendo

La monotonia, la vita frenetica e lo stress di tutti i giorni possono andare a compromettere la stabilità con il partner. Tutto questo a lungo andare possono portare uno dei due a cercare altrove quello che si è perso, insinuando quindi nel partner il dubbio del tradimento. Se questo riesce a farsi spazio nella nostra mente, difficilmente riusciremo a sbarazzarcene. Ecco perché è importante riconoscere determinati segnali, che aiuteranno ad eliminare ogni dubbio.

Non è mai una cosa bella avere il sospetto che il proprio partner tradisca, una sensazione che di certo non aiuta a vivere serenamente il rapporto e che porterà piano piano alla rottura definitiva. Proprio per questo, riconoscere determinati atteggiamenti aiuterà ad avere le idee più chiare. Ecco quindi dei segnali inconfondibili, che permetteranno di capire se il partner è infedele:

Si distrare continuamente: anche se fisicamente con voi ha sempre la testa tra le nuvole, non presta attenzione a cosa dite e a cosa fate. In questi casi è molto probabile che pensi ad altro; Smanetta sempre con il telefono: se rispetto a prima il partner usa il telefono molto più spesso e soprattutto lo porta sempre con sé anche se si sposta solo di stanza, allora è palese che ha qualcosa da nascondere; Passa ore ed ore nel prepararsi: una cosa strana soprattutto se ha iniziato a farlo di punto in bianco rispetto a prima. Potrebbe non voler dire nulla, ma anche tutto; Non condivide più le sue giornate: se alla domanda ‘come è andata oggi?’ risponde con un semplice ‘tutto ok!’, è chiaro che ha ormai poca voglia di condividere i momenti passati fuori casa; Passa più tempo con gli amici: anche in questo caso c’è da insospettirsi se la cosa è del tutto nuova e prima non accadeva.

Ovviamente questi piccoli segnali non è detto che siano per forza un sentore di tradimento, ricordate che l’istinto non sbaglia mai e se il dubbio in voi rimane, non resta che parlare al partner apertamente.