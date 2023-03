Addio viaggi: il tuo passaporto non è valido in tutti questi nuovi casi | Cosa fare subito

In quali casi il passaporto non è più valido. Arrivano le nuove regole, ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo documento.

Ultimissime notizie sul passaporto: per raggiungere altre nazioni extra europee c’è bisogno di questo lasciapassare, rilasciato dalle Questure. Per i cittadini italiani che hanno già in programma un viaggio fuori dall’Europa, è un documento necessario, ma in quali casi il passaporto non è valido e non viene rilasciato? L’ordinamento giuridico italiano ha stabilito delle regole chiare e precise, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul passaporto.

Ecco in quali casi il passaporto viene negato in Italia. Lo prevede il nostro ordinamento, il viaggiatore deve fare molta attenzione. Il documento è necessario per accedere in località extra Unione Europea, che fanno parte di altri continenti. Svelati tutti i dettagli riguardo i casi in cui non si può fare richiesta per il rilascio o rinnovo del passaporto.

Passaporto non valido, cosa bisogna fare: tutti i nuovi casi

Il rinnovo o il rifiuto del passaporto può essere negato a tutti quei cittadini che sono stati sanzionati dal giudice in un processo penale e che non hanno pagato le ammende comminate. Anche se pecuniaria, l’ammenda è una pena ed è per questo motivo che deve essere estinta. La legge italiana prevede la negazione del passaporto per quei cittadini che hanno condanne detentive e penali riguardo le ammende.

Dunque, in sintesi, uno dei motivi per il quale il passaporto può essere negato è a causa di questa situazione. Come fare per risolvere? Attraverso una prova, che certifica il pagamento dell’ammenda, all’ufficio di recupero crediti del tribunale che ha emesso la condanna, è possibile ricevere l’autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto. Finché la pena non è estinta non avverrà il rilascio del passaporto, ciò vale anche per misure più restrittive come le persone condannate per carcere o arresti domiciliari. Questa norma serve ad evitare la fuga.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i precedenti penali che non rappresentano un problema per il rilascio del passaporto. Analogamente, ciò vale anche per le denunce. Prima di viaggiare, però, è opportuno verificare anche la normative del Paese in cui si sta andando. Negli Stati Uniti, per esempio, lo stato può negare il visto per le persone che hanno commesso dei reati considerati davvero gravi.

Per quei viaggiatori che hanno la doppia cittadinanza, la procedura per il rilascio del passaporto è la medesima. In più, loro, rischiano di assistere alla sospensione del passaporto nel caso in cui non rispettano gli obblighi militari. Ciò non vale per i cittadini italiani, visto che la lega è stata abolita da tempo. Infine, ecco l’ultimo appunto per il passaporto rilasciato a figli minorenni. Può essere negato nel caso in cui uno dei due genitori non presta il consenso. In questo caso il giudice non rilascia l’autorizzazione.