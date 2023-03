Allarme capelli: spazzola piatta, rotonda e pneumatica sono diversissime e devi scegliere bene

Non sono tutte uguali ed è importante conoscere la differenza: spazzola piatta, rotonda e pneumatica, attenzione con i capelli!

Ognuno di noi ha una spazzola o diverse in casa che utilizza praticamente ogni giorno. Del resto, vogliamo che la nostra chioma sia sempre in ordine e in piega, non certo andarcene in giro come ci fossimo appena alzati dal letto! Ciò a cui molti non prestano attenzione, tuttavia, è proprio la tipologia da utilizzare. Le spazzole non sono tutte uguali, fai attenzione con i tuoi capelli! Piatta, rotonda e pneumatica, quali sono le differenze.

Ammettetelo, anche voi quando siete di fretta afferrate la prima a portata di mano nel cassetto e date una strapazzata veloce alla vostra chioma, è successo a tutti. Così come quando non abbiamo voglia o tempo a disposizione per una messa in piega casalinga e ci limitiamo ad asciugare i capelli spazzolandoli di continuo. Cosa devi assolutamente sapere, perché stai sbagliando.

Piatta, rotonda e pneumatica: scegli la spazzola giusta, attenzione ai tuoi capelli

Oggi vi parleremo delle tre tipologie più comuni, che è probabile abbiate anche voi a casa. E vi spiegheremo a cosa servono e come vanno usate, così come perché è sbagliato servircene in un caso anziché in un altro. Di sicuro vorrete cambiare abitudini per il benessere dei vostri capelli!

Iniziamo subito descrivendo in cosa differiscono queste spazzole e come usarle nel modo giusto.

La spazzola tonda, quella che solitamente ha un corpo in acciaio con dei fori a ricoprire, si usa per la messa in piega e in, particolare, per onde e riccioli. Questo perché i buchi che la ricoprono permettono al calore di raggiungere ogni capello, distribuendosi in modo omogeneo. Non possiamo servircene, dunque, per spazzolarli! La spazzola pneumatica, ovvero quella che presentano sul corpo una specie di cuscinetto, sono pensate per i capelli fini e fragili. Fanno in modo che scivolino tra le setole senza infierire sul cuoio capelluto e sono forse le migliori quando si tratta di spazzolare la chioma. Possono essere in plastica, gomma, ma anche in legno e le setole, solitamente, hanno una sorta di pallino alla fine che evita graffi involontari sulla cute. La spazzola piatta. In questo caso abbiamo di solito delle setole molto flessibili, che seguono la forma del capo e ci evitano di strappare via i capelli a causa dei nodi. Possono essere usate sia da chi ha i capelli lisci che mossi, l’importante è sceglierne una della grandezza giusta a seconda della lunghezza della chioma. Anche in questo caso, possiamo servircene per spazzolare, ma non per la piega.

Conoscendo questi dettagli sarà semplice fare la scelta giusta ed evitare di strapazzare i nostri capelli e finire per rovinarli: ricordiamo che bisogna sempre prendercene cura affinché restino sani e forti!