E’ questa la città dove si vive meglio al mondo ed è bellissima: ci trasferiamo?

Ci sono luoghi meravigliosi, mete ideali dove trascorrere la propria vita. Ecco la città dove si vive meglio al mondo.

Non vediamo l’ora, in fondo, che ogni anno, autorevoli e attendibili report, ci indichino quali sono le città del mondo con il livello di qualità della vita più alto. Si tratta di indagini importanti, finalizzate a comprendere che, in determinate città del Pianeta, si verificano straordinarie condizioni che rendono molto più agevole l’esistenza della collettività. Stiamo parlando di sanità, trasporti, inquinamento dell’aria, energie rinnovabili, costo della vita, servizi per gli anziani, per i minori e per i disabili, sostegno economico alle famiglie: sono diversi i fattori che influenzano queste graduatorie.

La sorprese non sono poche: perché, se da un lato, ci sono città che da anni si confermano stabilmente nelle prime posizioni, come Vancouver e Zurigo, che anzi, in passato, addirittura giganteggiavano rispetto ad altre, dall’altro si verificano anche crolli improvvisi, vere e proprie “discese verticali”, legate probabilmente anche a quella che è stata la recente pandemia che ha messo a nudo problematiche che per determinate realtà erano letteralmente “nascoste sotto la cenere”.

Città dove si vive meglio: ecco chi c’è al primo posto, è una vera sorpresa

Certo, dando una occhiata a questa classifica, viene voglia di viaggiare, quanto meno di comprendere se tutto quello che viene raccontato è vero, e soprattutto se davvero esiste un abisso tra quelle città che “veleggiano” nei primi dieci posti al mondo e quelle che sono affondate a metà, denotando chiaramente che, almeno secondo gli esperti, qualcosa ad oggi non funziona.

La Vecchia Europa, secondo il report che vi stiamo per mostrare, primeggia, e non poco, rispetto agli altri continenti, per qualità della vita. E’ un dato in controtendenza, non c’è dubbio: in passato l’Australia e il Nordamerica, con il Canada su tutti, la facevano da padrone.

Le città europee sono di nuovo sulla cresta dell’onda, non c’è dubbio, con le loro tradizioni, la loro cultura, le loro arte, la natura che li circonda. Ovviamente ci sono anche contenuti che non rappresentano certo una sorpresa e questo è evidente a cominciare dalla testa della classifica. Per la terza volta negli ultimi cinque anni, Vienna ha conquistato, infatti, il primo posto nel Global Liveability Index 2022, il rapporto annuale pubblicato da The Economist Intelligence Unit (EIU).

La top 10 dove si vive meglio, come detto, viene dominata dalle città dell’Europa occidentale, che costituiscono la metà di quelle della lista: la vera sorpresa è questa. Copenaghen segue Vienna al secondo posto, con Zurigo al terzo posto. Al quarto c’è una new entry canadese, Calgary, tutta neve e natura. Non molto indietro c’è Ginevra al sesto posto, seguita da Francoforte al settimo. Amsterdam si è assicurata il posto numero nove.

Il rapporto afferma chiaramente che le città di medie dimensioni nei paesi più ricchi tendono a fare eccezionalmente la differenza: località dove il rapporto popolazione-grandezza del territorio è all’insegna dello straordinario equilibrio. Da considerare che, nell’epoca post pandemia, quest’anno, le prime 10 città sono anche quelle che sono riuscite a “tornare alla normalità” in modo più efficiente e con meno restrizioni per il COVID-19.

E le città italiane? Come siamo inseriti in questa speciale classifica? La consolazione, per così dire, si chiama Milano, è al 49mo posto e fa meglio di New York al 51mo e di Pechino al 71mo.