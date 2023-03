Pasqua: fai un biglietto d’auguri con i bambini in modo facile e veloce

È ora di pensare alla Pasqua: ecco come fare gli auguri con un’idea perfetta per coinvolgere i bambini e fargli realizzare un bel biglietto.

Nelle edicole e in cartoleria si trovano tantissime proposte per biglietti di auguri, ma nessuna batte quelli confezionati in casa. Solo in questo caso infatti si possono realizzare pezzi davvero unici, soprattutto se escono dalle mani di piccoli artisti in erba. Mentre Pasqua si avvicina quindi tanto vale prendersi avanti e preparare il biglietto più bello di tutti.

Un’idea molto bella è quella di fare un biglietto con una piccola sorpresa all’interno. All’esterno apparirà un uovo di Pasqua con la linea dove aprirlo, all’interno ci sarà un disegno speciale per il destinatario degli auguri. Realizzarlo è semplicissimo ma renderà sicuramente orgogliosi i bambini.

Che cosa serve per realizzare questo biglietto d’auguri

L’occorrente prevede innanzitutto del cartoncino bianco per il biglietto, dei fogli di carta colorata e in particolare una decorata con un motivo, geometrico o floreale. In più occorrono colla, forbici ed eventualmente anche dei pennarelli. Il cartoncino bianco va piegato in 3 parti, una grande al centro e due ali laterali da piegare per nascondere il centro. Queste due ali si incastreranno su una linea a zig-zag e qui andrà incollato un “uovo” fatto dalla carta decorata. L’importante è che chiudendo il biglietto questo si ricomponga.

A questo punto con l’uovo tagliato a zig-zag si avrà l’esterno del biglietto. Rimane però bianca la parte interna dove bisognerà aggiungere la “sorpresa” come per ogni uovo di Pasqua che si rispetti. Per realizzarlo serviranno ancora colla e forbici.

All’interno ritagliando e incollando la carta colorata si potrà andare a comporre il classico pulcino appena nato, uno dei simboli più usati per questa festa. Basta usare della carta arancione per becco e zampine e gialla per ali, corpo e testa. Poi per aggiungere i dettagli come gli occhi o le piume basterà usare un pennarello o una matita.

A questo punto uovo e sorpresa saranno a posto, mancherà solo la dedica personalizzata per chi riceverà il biglietto(e naturalmente la firma del piccolo artista). Un pensierino di questo tipo è perfetto per nonni, zii e volendo anche per i compagni di classe e gli amichetti, che resteranno stupiti nel vedere quanta fantasia è stata usata per realizzare questo biglietto d’auguri.