Pasta frolla senza burro pronta in 5 minuti: la ricetta che ogni mamma stava aspettando

Possiamo preparare una pasta frolla senza burro in modo semplice e in pochissimo tempo: è questa la ricetta che stavi aspettando.

Le diverse tipologie di pasta frolla, ce ne sono oltre 10, almeno nella scuola dolciaria italiana, prevedono, di base, tutte, il fondamentale quadrinomio uova-farina-burro-zucchero. La funzione di questi quattro elementi è sia strutturale sia gustativa, in termini di cottura e di colore finale, e naturalmente anche di consistenza al palato.

Inutile negare il ruolo straordinario del burro nella storia della creazione di una crostata preparata ad arte, di un delizioso biscotto da fine pasto o da colazione, di una tartelletta da decorare con crema al limone e frutta fresca, e ancora di un pasticciotto salentino, ripieno di crema e amarena.

Pasta frolla senza burro: l’evoluzione è possibile, il risultato ti sorprenderà

Stiamo parlando di capacità di cosiddetta aggregazione, visto che, nel caso della frolla, il burro, in alcuni casi rigorosamente freddissimo, in altri molto più morbido, si lega subito con lo zucchero. Naturalmente il grasso animale da cui deriva il burro, la proteina chiave, la caseina, ci regala un profumo straordinario in cottura.

Tuttavia è impensabile che, con l’evoluzione della pasticceria, proiettata verso intolleranze e prodotti anche a contenuto calorico più basso, la pasta frolla italiana e internazionale possa dipendere solo dall’uso del burro. Ecco perché esistono varianti efficaci e straordinarie che possono dare vita a impasti non solo altrettanto funzionali, strutturalmente parlando, ma anche a risultati eccezionali in termini di cottura e sapore.

Pasta frolla all’olio evo: ecco perché è semplice e buonissima

Per questa ragione ti proponiamo, qui di seguito, una semplice e invitante ricetta di una pasta frolla senza lattosio, con uso di un profumatissimo olio di oliva italiano (in alternativa puoi usare olio di semi).

Ciò che ti consigliamo è soltanto di non usare un extravergine molto forte, con tendenze di amaro e note piccanti. Tuttavia siamo certi che il profumo dell’olio evo, nostro orgoglio italiano, ti sorprenderà: e inoltre l’impasto come morbidezza non ti deluderà affatto. Ecco la ricetta della frolla senza burro: è molto semplice e non rimarrai affatto delusa.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti.

290 g f arina 00

80 g z ucchero

2 u ova (medie)

80 g o lio extravergine d’oliva (oppure di olio di semi di girasole)

5 g l ievito chimico in polvere (circa 1 cucchiaino)

1 pizzico di Sale

Preparazione.

Per realizzare la Frolla all’olio, disponete su una ciotola lo zucchero con le uova, il sale e l’olio, quindi impastate con un mestolo o una forchetta o con le mani. Aggiungete a mano a mano la farina nella quale avrete inserito il lievito e alleggerito con una forchetta e quando il composto può essere lavorato con le mani, trasferitelo su un piano di lavoro e impastate fino ad ottener un panetto elastico ed omogeneo. La frolla deve risultare morbida ma non si deve appiccicare alle mani. Questa frolla è talmente elastica che non necessita di riposo in frigo, tuttavia, potete farlo tranquillamente. La Frolla all’olio è pronta ora per essere utilizzata.

Ed ecco il video della pasta frolla senza burro, vediamo i passaggi, fonte @vivomangiando.

La pasta frolla all’olio è adatta sia a crostate, sia a biscotti, la troverai morbida e facile da stendere. Puoi anche eliminare lo zucchero o diminuirlo, provando a realizzare una frolla salata per aperitivi d’autore, in questo caso se usi parmigiano reggiano, potrai anche adattare un olio evo importante, siciliano magari, con sentori intensi di pomodoro.