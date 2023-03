Se progetti la vacanza di Pasqua, con questo sistema risparmi un mare di soldi: ecco tutte le informazioni utili da conoscere.

Ci avviciniamo alla Pasqua, che quest’anno sarà il 9 aprile. Se dovete ancora prenotare la vostra vacanza, correte a farlo subito. Avete ancora tante buone occasioni per risparmiare sul vostro viaggio.

Nonostante il vertiginoso aumento dei prezzi degli ultimi mesi, non dovete rinunciare al vostro viaggio di Pasqua. Con alcuni accorgimenti, potete prenotare una vacanza low cost, che accontenti tutti, famiglia e amici. Qui di seguito vi riportiamo alcuni consigli degli esperti che vi faranno risparmiare sulla vacanza di Pasqua. Ecco come fare, tutto quello che bisogna sapere.

Vacanza di Pasqua, con questo sistema risparmi un mare di soldi

Che sia una vacanza in una bella città d’arte, al mare per il primo sole, in montagna per le ultime sciate o le passeggiate di primavera, nei borghi storici per chi ama la cultura, in agriturismo per il relax, avete ancora l’opportunità di trovare occasioni imperdibili per risparmiare sul viaggio di Pasqua. La prima cosa, se non l’avete ancora fatta, è prenotare subito la vostra vacanza. Questi sono gli utlimi giorni per trovare ancora offerte low cost. Più ci si avvicina ai giorni di Pasqua, infatti, e più i prezzi tendono a salire. Prenotate appena possibile sia i trasporti che le strutture ricettive (hotel, b&b, agriturismi).

Risparmi consistenti per il vostro viaggio dipendono, in particolare, dalla destinazione scelta. Per una vacanza bella ed economica, scegliete mete low cost. Per la montagna preferite gli Appennini alle Alpi, o tra le località alpine quelle meno famose. Per le città d’arte, scegliete di soggiornare in località vicine, preferibilmente ben collegate, dove spenderete meno per l’albergo. Tra le capitali europee, quelle meno costose sono Atene, Budapest, Varsavia e Lisbona. Le località di mare, invece, in questo periodo fuori stagione sono ancora tutte abbastanza convenienti, specialmente sulla costa adriatica.

Scegliete, poi, il mezzo di trasporto più economico. Con il rincaro delle tariffe dei biglietti aerei, anche di quelli low cost, potrebbe essere più conveniente il treno, specialmente se viaggiate in Italia. Le società ferroviarie offrono tanti pacchetti speciali, soprattutto per la bella stagione, e sconti per famiglie e gruppi di amici.

Invece, se amate l’avventura e non avete problemi con i viaggi di lunga durata potete viaggiare con i pullman a lunga percorrenza, tra le principali città d’Italia e d’Europa. I prezzi sono davvero bassi. Infine, occhio alle offerte dei portali di viaggio di tour operator, compagnie aree, aggregatori di tariffe e prenotazioni alberghiere. Le occasioni non mancano mai.