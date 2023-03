Patatine fritte, che bontà! Non le fai in friggitrice, ma in microonde: metodo pazzesco

Patatine fritte nel microonde: né in friggitrice né in padella, le prepari così e sono strepitose: mai provato questo metodo?

Le patate sono di fatti uno degli ingredienti non solo più versatili ma anche più gustosi in cucina. Costano poco e ci permettono di portare in tavola i piatti più disparati dai sapori unici. Tra i contorni più amati di sempre di sicuro conquistano di buon diritto il primo posto le amatissime patatine fritte.

Croccanti e sfiziose da portare in tavola, sono di sicuro le preferite di grandi e piccini. Ma non le prepari solamente in padella e no, nemmeno in friggitrice. Stavolta te le faccio preparare al microonde, lo avresti mai detto? Ti basterà conoscere questo metodo pazzesco per preparare delle patatine fritte perfette, non le hai mai provate così!

Patatine fritte che delizia: le prepari nel forno a microonde, ti insegno un metodo rivoluzionario

Basta poco per far felice qualcuno e se in tavola c’è un bel piatto di patate fritte, sappiamo di certo che l’acquolina in bocca si farà sentire in un men che non si dica. Abbiamo parlato di un metodo di cottura rivoluzionario: hai mai pensato di preparare le patatine fritte all’interno del forno a microonde? Resterai a bocca aperta! Queste infatti hanno una particolarità rispetto alla classica versione perché non necessitano di essere immerse in lt di olio per poter essere fritte, una scusa in più per fare il bis! Vediamo subito come preparare le patatine fritte in microonde.

Ingredienti:

Patate

Rosmarino

Sale

Pepe

Passiamo adesso alla preparazione:

Per prima cosa laviamo per bene le patate e poi con l’aiuto di un pelapatate le sbucciamo. Con una mandolina oppure con un coltello, tagliamo le patate in fette sottili che provvediamo ad immergere in una ciotola con acqua freddissima. E’ questo infatti un trucco che ci permette di ottenere delle patate super croccanti perché una volta immerse in acqua e lasciate in ammollo queste scaricano l’amido contenuto; Se vogliamo ottenere una croccantezza estrema, possiamo aggiungere dei cubetti di ghiaccio nella ciotola ricolma d’acqua e riporla in frigo per almeno un paio d’ore, avendo cura poi di risciacquare per bene e tamponare le patate con un foglio di carta assorbente prima di procedere alla cottura; Sistemiamo le patate all’interno di una teglia adatta al microonde, le disponiamo le une accanto alle altre e su di esse aggiungiamo poi una manciata di sale, pepe e del rosmarino tritato. A questo punto non ci resta che procedere con la cottura; Quindi non dobbiamo fare altro che accendere il microonde alla massima potenza ed infornare le patate che facciamo cuocere per 3 minuti su un lato, poi le giriamo e abbassiamo la potenza a 450W e proseguiamo la cottura per altri 3 minuti.

Una volta pronte saranno super croccanti e non ci resta che gustarle!