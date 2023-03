Riapre uno dei parchi più belli d’Italia: se non lo hai visitato, non sai cosa ti perdi

Un luogo incantato, che sembra uscito dalle favole, uno tra i parchi naturalistici di rara bellezza: non puoi perderti questo spettacolo.

Nel cuore dell’Italia industriale, a metà strada tra città d’arte e di storia, anche ricche di divertimenti, puoi cogliere l’occasione, tra un percorso enogastronomico e la visita ad un museo, oppure una passeggiata intorno ai laghi più belli del nostro Paese, di visitare un parco naturalistico eccezionale, frutto del laborioso lavoro dell’uomo e del suo straordinario rapporto, finalmente armonioso, con la natura.

Siamo tra il Veneto e la Lombardia, ad un passo da Mantova e Verona: se capiti da queste parti non puoi perderti uno dei parchi più suggestivi che esista in Europa. Viene citato sulle guide specializzate: qui hai la possibilità, infatti, di conoscere piante, fiori, alberi antichissimi. Un percorso culturale nel mondo della botanica che potrebbe essere davvero utile anche come giornata educativa per i tuoi bambini. Una idea da tenere in considerazione anche per una scolaresca: l’educazione alla conoscenza delle specie naturali viventi può rappresentare una importante occasione formativa.

Uno dei parchi naturalistici più belli d’Italia: non puoi perderti l’occasione di visitarlo

Stiamo parlando del Parco Giardino Sigurtà, un mondo incredibile da scoprire. Spesso classificato come uno dei giardini più belli d’Italia, e giustamente, è un luogo mozzafiato e idilliaco per allontanarsi dalla vita di tutti i giorni e vivere un’esperienza assolutamente diversa dal solito, a contatto anche con un’aria salubre, quasi un microclima viste le tante piante presenti.

Originariamente creato come parco nel 1617 ed unito ad un moderno giardino, il parco fu venduto dal suo ultimo proprietario, il Dott. Carlo Sigurtà, nel 1941 e poi aperto al pubblico nel 1978. Si estende su 600.000 mq ed è composto da un variegato paesaggio tra cui aree boschive, un giardino di erbe medicinali, una grotta, 18 laghi di fiori ornamentali, campi di fiori, l’Eremo, il Grande Prato, la Grande Quercia, una fattoria e altro ancora. La scala e la varietà sono assolutamente mozzafiato e il tutto è uno spettacolo da vedere; una visita che può tranquillamente durare un giorno o più.

Migliaia di persone visitano ogni anno le cinque stagioni della fioritura – un milione tra tulipani, iris, rose, gigli e astri – e passeggiano tra i famosi 40.000 bossi scolpiti in forme sorprendenti, divertenti, surreali. Oltre agli elementi più evidenti dei giardini, puoi fare visite guidate al parco con audio-guide, salire su un divertente trenino per visitare le aree circostanti, noleggiare una bicicletta ed esplorare tutto a tuo piacimento.

Puoi usufruire di una guidata in navetta elettrica per conoscere nei minimi dettagli la storia di questa natura incontaminata, puoi goderti pic-nic sui prati, visitare gli animali nella fattoria didattica, fare yoga, partecipare a eventi in costume, assistere a mostre d’arte e di fotografia. Non perderti, infine, il contatto con la storia, con alberi incredibili che vantano qualcosa come quattro secoli di vita, come la Grande Quercia, il ginkgo biloba e tanti altri. Cosa stai aspettando?