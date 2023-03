Sabrina Ferilli presenta la sua “piccolina”. Boom di like per la nuova arrivata

Sabrina Ferilli non ha mai amato le cronache scandalistiche, né il gossip. Ecco, però una foto assolutamente privata, scattata nella propria abitazione

Poche donne sono amate nel mondo del cinema e dello spettacolo come Sabrina Ferilli. Non deve sorprendere, dunque, che, anche sui social, la bella romana sia seguitissima. E la foto dove mostra, forse per la prima volta, la sua piccolina, fa ovviamente il pieno di like e interazioni su Instagram.

58enne, donna bellissima. Dicevamo di quanto sia amata e apprezzata. Questo perché, da sempre, è riuscita ad associare a una avvenenza fuori dal comune, una veracità che, giorno dopo giorno, l’ha avvicinata al mondo di noi persone comuni e normali. No, Sabrina Ferilli non ha mai avuto bisogno di vestire i panni della femme fatale. Anche il suo ormai iconico spogliarello al Circo Massimo, in occasione dell’ultimo Scudetto della Roma (di cui è tifosissima) non ha avuto nulla di volgare. Ma anzi, molto di goliardico, sebbene la nostra Sabrina fosse, come, sempre, una bomba sexy.

Negli anni, peraltro, è riuscita a spaziare, nel corso della sua carriera cinematografica, tra ruoli brillanti e interpretazioni più intense. La ricordiamo, in televisione, in “Commesse” e “Le ali della vita”. Mentre al cinema, alcuni tra i suoi film più famosi sono sicuramente “Il signor Quindicipalle”, “Anche i commercialisti hanno un’anima” e “Ritorno a casa Gori”. Anche se non possiamo non dedicare una menzione speciale alla sua interpretazione ne “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, film che nel 2013 trionfò agli Oscar.

La “piccolina” di Sabrina Ferilli

Questi ruoli molto conosciuti, dunque, hanno consegnato Sabrina Ferilli alla cultura popolare. Con la sua parlata romana che mai è andata a cozzare con la sua bellezza. Sensualità e ironia, dunque. Come ci ha dimostrato e ci sta dimostrando, negli ultimi anni, con la sua partecipazione al fortunato show “Tu sì que vales”.

Anche rispetto alla vita sentimentale e familiare, Sabrina Ferilli non ha mai amato occupare le prime pagine dei giornali scandalistici, né far parlare di sé per il gossip. Da anni, infatti, è legata al manager di successo, Flavio Cattaneo. E, allora, diventa ancor più straordinaria questa foto in cui la nostra Sabrina ci mostra, su Instagram, la sua adorata “piccolina”.

Eccola, quindi, scattare la foto alla sua bellissima cagnetta di colore nero. Accoccolata su un divano, con il muso appoggiato su un cuscino, sostiene comunque lo sguardo con la macchina fotografica. Anche lei, evidentemente, una diva, come la padrona.