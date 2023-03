Tiktoker confessa la strana abitudine del figlio di 18 mesi: “Fanc**o”, followers scioccati

Non è facile essere una buona madre, ma le abitudini di questa tiktoker, con il figlio di 18 mesi, fanno davvero discutere.

Il web e i social ci offrono racconti incredibili, ci svelano strane abitudini, spalancano le porte sul desiderio, da parte di molti, di raccontare, a tutti i costi, volti della vita reale che possono sorprendere davvero. E si raggiungono così, in molti casi, i cosiddetti estremi opposti, si arriva ad assumere il coraggio di esporre atteggiamenti di libertà di azione che, rispetto al passato, rispetto a determinati canoni, probabilmente, non è affatto essere moralisti, vanno davvero molto oltre.

Il particolare non sta tanto nel fare determinate cose che, seppur giuste e sbagliate, quanto meno rimangono nelle tue quattro mura: chi siamo noi per condannare, chi siamo noi per giudicare se una donna sia o non sia una buona madre o si prenda abbastanza cura di suo figlio?

L’assurdità, nell’era “del mostrare tutto e a tutti i costi”, è che si cerca il sensazionalismo e si arriva ad essere convinti di fare davvero bene, quando in realtà si toccano sfere delicatissime, come quelle della tutela dei minori, su cui, ovviamente, gli utenti, che tu stessa hai voluto mettere al corrente, non “perdonano”. La sensazione è che si abbia solo voglia di provocare, di essere protagonisti a tutti i costi, consapevoli che, azioni negative o comunque decisamente inconsuete, possono far decollare la tua visibilità.

Le strane abitudini della tiktoker con il figlio di 18 mesi scatenano la reazione del web

Una giovane mamma inglese non ci ha pensato su due volte a divulgare le sue “strane abitudini” circa il suo modo di agire nei confronti del figlio di 18 mesi. Lei si chiama Danielle Mitchell ed è già una popolare tiktoker con il canale @living.transparently: probabilmente, secondo qualcuno, non sarebbe abbastanza contenta del suo seguito di pubblico e ha bisogno di maggiori consensi, non abbiamo altre spiegazioni.

Ed è così che, senza mezze misure, ha raccontato, ben felice di farlo, e convinta di essere nel giusto, che spesso mette a letto il figlio nel primo pomeriggio e poi esce anche di casa, va in palestra, e si occupa di lui solo al mattino successivo. Avete capito bene.

Il popolo del web naturalmente si è scatenato e molti l’hanno a dir poco massacrata. Qualcun altro ha provato a intuire che la sua ricerca di notorietà potrebbe andare molto oltre la veridicità di ciò che racconta.

La confessione di Danielle Mitchell: metto mio figlio a letto dal pomeriggio fino al giorno dopo

Danielle racconta che farebbe tutto questo per il bene del suo bambino: quando lo va a prendere all’asilo nido e gli viene comunicato che il piccolo non ha dormito, lei non fa altro che assecondare la sua naturale voglia di riposo. Sarebbe assurdo forzarlo a stare sveglio, diventerebbe irritabile e ansioso. Fin qui tutto giusto. Ma quando la giovane mamma confessa che in certi casi, mentre il piccolo dorme, decide di uscire a divertirsi, gli utenti mostrano chiaramente la loro piena disapprovazione. Ecco il video nel quale la bella Danielle spiega il suo punto di vista sul sonno dei bambini, fonte tik tok @Danielle Mitchell

Qualcuno, per la verità, è anche d’accordo con lei, convinto che il piccolo è in un’età in cui dormire può solo fare bene. Altri sono certi che tutte queste ore di sonno, forzate, privano il bambino della giusta capacità di comunicare, di interagire. Il difficile mestiere di mamma, non c’è che dire, scatena anche dibattiti accesi.