A Roma c’è una fattoria all’ombra del Cupolone, in pochi lo sanno

Nel cuore di Roma i bambini hanno la possibilità di un contatto diretto con la natura in questa bellissima fattoria all’ombra del cupolone.

Sta arrivando l’estate e non vuoi vederli chiudersi in casa davanti ai videogiochi, come già accaduto più volte, in inverno, durante i momenti liberi dal periodo scolastico. La recente pandemia li ha già fatti soffrire e non poco, privandoli per molti mesi di quel contatto umano con i coetanei, e anche con gli adulti, che è sempre indispensabile per la loro crescita.

Da mamma, sempre in prima linea, per cercare di farli stare bene e costruire per loro una educazione equilibrata, incentrata su divertimento, svago e conoscenze, ma anche sani valori per coloro che saranno gli uomini e le donne del domani, stai pensando, per i prossimi mesi, a giornate di vacanza fuori dall’ordinario.

A Roma, tra arte e storia, c’è una fattoria tutta da vivere

D’accordo, andranno al mare, potranno presto godersi il sole e le onde come tutti, ma vuoi per loro anche qualcosa di differente, che abbia la sostanza di momenti all’insegna del rapporto con la natura e con gli animali, nonché che dia libero sfogo alla loro creatività. Ti vengono in mente i momenti della tua infanzia, e non solo le estati al mare: le avventure con gli amici vissute con i giochi più belli e semplici come la caccia al tesoro, le passeggiate nelle pinete, la ricerca delle conchiglie sulla spiaggia, i pic-nic in sella ad una bicicletta, con un gruppo di coetanei vogliosi di avventure come te.

Quando tutto era più diretto, quando tutto era più spontaneo, anche una giornata da trascorrere in una fattoria a veder mungere le mucche rappresentava una esperienza unica da conservare gelosamente nello scrigno dei propri ricordi. Per questa ragione possono avere una grande importanza, e hanno un valore aggiunto, le giornate a contatto con la natura nelle tante fattorie didattiche che sono nate in Italia negli ultimi anni: divertimento, gioco, dialogo con gli animali, rapporto con la natura. Tutto questo e molto altro lo puoi addirittura trovare nel cuore di Roma.

I progetti delle Fattorie Sociali come “La Fattorietta”, in Vicolo del Gelsomino, a Roma, offrono l’occasione per te e i tuoi figli di trascorrere, davvero, una giornata diversa dal solito. Scoprire come le gallinelle fanno le uova, raccoglierle con le proprie mani, e fare un dolce nei laboratori di cucina. Disegnare con le proprie mani guardando e ammirando ciò che la natura ti offre riscoprendo tecniche antiche e semplici come gli acquerelli.

E poi passeggiare in sella ad un cavallo oppure accarezzare un tenero asinello o ancora scoprire come nasce una piantina per il tuo orto. Tutto questo è possibile in luoghi incantati come la “La Fattorietta”, dove il ritorno al passato, la semplicità, la comunicazione diretta con persone e animali, daranno ai tuoi bambini la consapevolezza che esiste un micromondo, oltre a quello della tecnologia, tutto da vivere e da scoprire.