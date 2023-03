Albero di Pasqua fai da te: 5 idee facili per realizzarlo con i bambini

Ci sono tradizioni lontane dalle nostre ma assai folkloristiche: ecco alcune idee per realizzare un suggestivo Albero di Pasqua.

Siamo abituati a parlare di albero da decorare, almeno in Italia, solo per il Santo Natale. Le palline, i nastri dorati, il rosso predominante. Eppure, dal lontano Nord Europa, negli ultimi anni, sta arrivando a noi, nelle case dei più curiosi, magari di coloro che hanno avuto la fortuna di viaggiare e apprendere nuove culture, la suggestione, figlia di una tradizione antichissima, di creare e decorare un albero anche per la Pasqua.

Non si pensi minimamente che albero di Natale o albero di Pasqua abbiano similitudini. La Pasqua, in terra Scandinava, è una celebrazione che inneggia alla vita, alla rinascita, alla Primavera con i suoi colori vivi e caldi. Vuoi provare a realizzare un albero pasquale tipico del Nord Europa per far divertire i tuoi bambini? Ecco alcuni suggerimenti che ti potranno essere davvero utili, con una spesa non eccessiva.

L’albero di Pasqua: una suggestiva tradizione scandinava da ricreare nella tua casa con i tuoi bambini

Ricorda che il simbolo della Pasqua sono le uova, che con il loro pulcino, rappresentano la forza della nuova vita che comincia, che irrompe. Da noi, nelle nostre feste pasquali, si fondono con la religiosità della celebrazione della Resurrezione del Signore, in un binomio di fede e laicità, ma propendono più che altro al sorriso e alla soddisfazione dei più piccini, con l’effetto della sorpresa e la golosità del cioccolato. Nella cultura nordica, l’uovo, da colorare, da celebrare, è vissuto in senso più forte e meno edonistico, a simboleggiare appunto l’inizio di qualcosa di nuovo e di magico. La fine dell’inverno, l’arrivo della luce.

Ed è in particolare sulle uova colorate che dovrai incentrare le idee per il tuo albero pasquale, che di certo sorprenderà familiari ed amici.

L’inizio della primavera significa che è tempo di realizzare il tuo albero di Pasqua o Påskris, una tradizione popolare in particolare in Svezia. Nei mercatini della Svezia vedrai secchi e cestini pieni di piume colorate e nastri per Påskris. I nastri sono legati a ramoscelli e posti in un contenitore. Proprio come un albero di Natale, puoi quindi aggiungere decorazioni ma questa volta puoi usare tutti i tipi di simboli primaverili come galli, galline, uccelli di ogni tipo, farfalle e, naturalmente, uova colorate e piume.

Albero di Pasqua: rami fioriti e uova non possono mancare

A differenza degli alberi di Natale, gli alberi di Pasqua tendono ad essere abbastanza piccoli da stare sulla tavola di Pasqua o su una credenza, diffondendo una gioia pasquale molto apprezzata. È semplice creare il tuo albero di Pasqua a casa, ti mostreremo come. Tutto ciò che serve è:

Una base Rami Decorazioni

Per prima cosa devi decidere una base per il tuo tradizionale albero di Pasqua. Considera che tipo di sensazione vuoi ottenere con il tuo albero di Pasqua: vuoi aggiungere un tocco di colore con il tuo arrangiamento pasquale o vuoi mantenerlo essenziale e semplice? Ecco 5 idee per il tuo albero pasquale in stile scandinavo.

Rami vivi per ricreare la forza della natura. In Scandinavia, puoi farlo anche tu, è più comune usare rami vivi in ​​un vaso pieno d’acqua. Anche la forma del vaso influirà sulla disposizione. Un vaso più rotondo con una base larga farà allargare i rami creando un ampio display mentre un vaso più alto e stretto manterrà i rami più compatti. Usa nastrini colorati per decorare i rami.

Quasi tutto può costituire i rami del tuo albero di Pasqua. Per un tocco di colore e una vera sensazione primaverile, i rami in fiore come la forsizia, il fiore di ciliegio, il corniolo o il salice sono perfetti. Puoi anche mescolare i rami con alcuni fiori primaverili per un po' di colore in più o perché non creare un grazioso nido di uccelli e riempirlo con decorazioni pasquali o anche una sorpresa di cioccolato per i più piccoli?

Il modo più tradizionale per decorare il tuo albero di Pasqua è con uova appese e piume colorate. Delicate uova di vetro aggiungono un tocco di colore e riflettono magnificamente la luce.

Riempi una lattina di tè con schiuma floreale e inserisci rami fioriti. Appendi le uova dipinte (puoi dipingerle con vernice spray lucida o vernice acrilica) usando una lunghezza di nastro avvolto attorno all'uovo e tenuto in posizione con un punto di colla e una perlina di legno.

Se sei un fan degli splendidi fiori di ciliegio che sbocciano in primavera, adorerai questa idea artigianale. Riempi un vaso con rami di ciliegio carichi di fiori e appendi uova dipinte di rosa.

Qualunque sia la tua scelta, tra uova da colorare, rami, e fiori, siamo certi che i tuoi bambini si divertiranno da matti.