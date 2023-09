Dieta contro il mal di testa: i cibi da mangiare e quelli da evitare assolutamente

Se hai a che fare di frequente con episodi di mal di testa ci sono delle variazioni da adottare nella dieta che potrebbero giovare.

In Italia pare che quasi metà della popolazione che soffre di qualche forma di mal di testa, occasionale o cronico. La maggior parte delle persone a fare i conti con l’emicrania sono le donne, soprattutto quelle giovani. Piuttosto che ricorrere ai farmaci però ci sono degli accorgimenti da adottare per ridurre questo fastidio, partendo dalla dieta.

Prima di tutto è meglio specificare quali alimenti è meglio evitare. A provocare il dolore contribuiscono senza dubbio i cibi che contengono anidride solforosa, come la frutta essiccata o gli affumicati. Anche gli insaccati e la carne in scatola non sono cibi indicati che per ha spesso mal di testa, così come le bevande alcoliche.

Verdure, legumi e…tante mele: la dieta perfetta contro il mal di testa

Passando invece a cosa introdurre nella propria dieta per contrastare l’emicrania, vale il detto “una mela al giorno…”, anzi, anche più di una se possibile. In caso si abbia avuto un periodo di episodi ricorrenti di mal di testa infatti questi frutti possono servire per riequilibrare l’organismo. Oltre alle mele però è bene consumare le verdure a foglia, i legumi e ortaggi come carote e zucchine, da distribuire nei tre pasti.

Spesso a ripercuotersi sull’organismo c’è una situazione di stipsi, uno squilibrio che può anche indurre alcune forme di cefalea. Per risolvere la situazione può essere sufficiente aumentare il consumo di cicoria o asparagi. Anche i cereali integrali sono consigliati a questo scopo perché contengono più fibre.

La cefalea da sinusite

A volte il mal di testa non è altro che un sintomo di una patologia, come nel caso del raffreddore e dell’infiammazione dei seni paranasali. In questo caso la soluzione è curarsi, ma anche qui alcuni rimedi naturali possono tornare utili. Lo zenzero per esempio è ottimo come antiinfiammatorio e in più stimola una migliore circolazione del sangue.

Anche la carenza di alcuni sali minerali potrebbe determinare dolori e malesseri di questo tipo, come nel caso dello zinco. Per integrarlo si può aumentare il consumo di semi oleosi, come ad esempio quelli di girasole o di zucca.