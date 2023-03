Ai bambini si dà il nome delle città italiane: non immaginerete qual è il più usato

Sempre più genitori chiamano i loro figli con il nome delle nostre città: ti sveliamo quali sono i più usati, soprattutto Oltre Oceano.

Le mamma e i papà italiani fanno registrare la tendenza, anche negli ultimi anni, al ritorno, da una parte, alla grande tradizione nello scegliere i nomi dei propri figli. Il tempo non scalfisce, ad esempio, il desiderio di rendere omaggio al nonno o alla nonna, un gesto d’amore che non tramonta mai.

Si propende, dall’altra parte, in taluni casi, anche per nomi stranieri, ma, per la verità, ad avere la meglio sono sempre i nomi storici classici. Difficile, in Italia, pensare che Chiara, Simona, Valentina e Elisabetta, da una parte, e Antonio, Andrea, Giuseppe, Luca, dall’altra, possano perdere di appeal, figuriamoci se poi i genitori della mamma e del papà si chiamano così. Ma, almeno nel nostro Paese, nella scelta dei nomi da dare ai bambini che vengono al mondo, siamo sicuramente meno estrosi rispetto ad altre popolazioni.

All’estero, e in particolare negli Usa, non è affatto così: anzi, è sempre più in voga la scelta di chiamare il proprio figlio con un nome di una città italiana. Hai capito bene: la nostra cultura, la nostra storia, quel fascino e quell’emozione che ti entrano dentro quando metti piedi per la prima volta, da turista, a Roma, a Firenze, a Capri, a Milano, sono difficili da cancellare. Per questa ragione sono davvero tanti gli stranieri che chiamano i loro bambini con il nome di una nostra città. Scopriamo i nomi più gettonati ispirati alle nostre località più belle, in uso in particolare Oltre Oceano, quindi negli Usa, in Canada, in Australia.

Bambini con il nome di città italiane: negli Usa spopola questa tendenza, ecco i più usati

Vengono mescolate due fantastiche tendenze attuali – nomi italiani e toponimi per bambini – e si ottengono alcuni dei nomi, almeno secondo gli americani, più eleganti e colti in circolazione. I nomi di luoghi italiani per bambini sono ispirati a città (Roma), regioni (Emilia), isole (Capri) e anche fiumi (Reno). Includono classici affermati, come Firenze, secondo un report attendibile uno dei nomi più usati a New York, e voci recenti nelle classifiche dei nomi dei bambini, come Ravenna.

I genitori che usano questi nomi potrebbero voler onorare il patrimonio familiare italiano, segnare un legame speciale con un luogo o semplicemente esprimere il loro amore per il Bel Paese. Ed è facile capire perché all’estero, con il suo concept di alta cultura, ricca storia e stile di vita mediterraneo baciato dal sole, così scrivono gli esperti intellettuali americani che spiegano questa tendenza, l’Italia è vicina al cuore di molte persone, nel mondo.

Il nome stesso Italia è più che raddoppiato in popolarità nell’ultimo decennio. È stato dato a 122 bambine negli Stati Uniti nel 2020 e ha ispirato spin-off come Itali e Italeigh. Natalia, usato tantissimo negli Usa, in fondo deriva da Italia. Ecco, secondo un report attendibile, i nomi per i nuovi nati più gettonati all’estero derivanti da città italiane.

Firenze. Florence Nightingale, capostipite delle infermiere, prese il nome dalla città italiana dove è nata. Ha scatenato un’ondata di ragazze di nome Florence alla fine del XIX secolo, e ora è vintage. È tornato di moda da anni nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda e Quebec, ma il resto del Nord America sta ancora recuperando terreno. Negli Stati Uniti, Firenze è entrata nella Top 1000 nel 2017, ora è la numero 726… e destinata a salire più in alto. Secondo un recente sondaggio sarebbe molto popolare a New York City.

Emilia. La maggior parte dei genitori che scelgono questo nome, che si colloca nella Top 50 degli Stati Uniti, probabilmente non pensa alla geografia italiana. Ma per chi se ne intende, il collegamento con l’Emilia-Romagna è un bonus divertente.

Milano. Davvero un nome dalle molteplici identità: Milano è sia una città (e capitale della moda) nel nord Italia, sia un nome slavo che significa “caro”. È anche unisex, ed è rimbalzato più volte tra più maschile e più femminile. In questo momento è nella Top 1000 per entrambi: numero 429 per i ragazzi e 641 per le ragazze negli Usa.

Roma. La capitale d’Italia è un nome audace e incisivo, una delle grandi tendenze dei nomi per bambini del 2023. È già triplicato in uso per i ragazzi dal 2010, e ora si trova appena all’interno della Top 1000, al numero 970. C’erano anche 30 ragazze di nome Rome nel 2020 negli Usa.