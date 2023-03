Dislessia in aumento vertiginoso: tanti genitori non sono consapevoli | Cosa sapere assolutamente

La dislessia è in costante aumento tra i più piccoli: molti genitori sono all’oscuro dei sintomi e dei rischi. Ecco tutto quello che devi sapere.

La dislessia è un serio disturbo dell’apprendimento, che causa principalmente difficoltà nella lettura, ma può certamente manifestarsi in vari modi, altrettanto gravi e da non sottovalutare, come la difficoltà nella scrittura e le carenze nel linguaggio verbale.

Il trattamento della dislessia non è assolutamente una questione di farmaci: nella maggior parte dei casi, infatti, si rivelano risolutivi percorsi terapeutici con professionisti specializzati, capaci di non ricorrere in alcun modo a medicine, bensì ad esercizi verbali e pratici che aiutano a stimolare mancanze e vuoti che in molti casi, con l’esercizio e l’allenamento, nel contesto di un ambiente sano e sereno, danno effetti straordinari e consentono di vincere quello che è un nemico invisibile e subdolo.

Naturalmente i casi più gravi a livello infantile, legati ad un dislessia che dipende da ritardi cognitivi intesi come patologie della nascita, sarà molto più difficile risolvere il problema. I genitori, in tal senso, non possono e non devono ignorare il triste fenomeno della dislessia infantile. Devono essere informati, capire quali sono i sintomi che rappresentano un campanello di allarme, rivolgersi subito a professionisti specializzati.

Dislessia infantile in pericoloso aumento: i sintomi di un disturbo che non va sottovalutato

Le famiglie, non c’è dubbio, devono anche poter contare sul supporto delle istituzioni, non possono non devono essere abbandonate a se stesse. La dislessia non è certo una malattia all’ordine del giorno come il mal di pancia: ne esistono diverse forme, che vanno comprese e studiate. Il bambino dislessico non deve assolutamente sentirsi colpevole, gli insegnanti ad esempio non lo devono isolare, i compagni di scuola non devono approfittare della sua debolezza per ledere la sua dignità di persona, e i genitori, ovviamente, possono e devono fare la loro parte, con amore ma senza ansie che possono rivelarsi assai nefaste per la risoluzione del problema.

Se la dislessia viene diagnosticata durante l’infanzia, i genitori e gli specialisti scolastici possono allestire progetti speciali con ore di lezioni personalizzate per aiutare lo studente a recuperare il ritardo e rimettersi in carreggiata nella lettura e nel linguaggio. Ecco ad esempio una serie di accorgimenti didattici che possono aiutare il bambino dislessico a migliorare.

Fornire un elenco di vocaboli e riassunti in anticipo. Ciò offre allo studente la possibilità di esaminare il materiale di pre-lettura nel proprio tempo, sentendosi più sicuro e preparato quando inizia l’effettivo compito di lettura.

Incoraggiare tutti gli studenti a contrassegnare il testo con pennarelli, note adesive o qualsiasi altra cosa per aiutare gli studenti a ordinare, organizzare ed evidenziare concetti importanti nel testo.

Fornire versioni audio del materiale, ove possibile. Leggere un libro su nastro può essere utile per gli studenti con dislessia.

Fornire materiali alternativi come libri con contenuti simili a un livello di lettura più appropriato.