Le cose che non puoi mettere mai nel bagaglio a mano

Un viaggio in aereo è soggetto a restrizioni di cui devi tenere rigorosamente conto: ecco cosa non puoi portare nel tuo bagaglio a mano.

Sei pronto a partire per le tue vacanze: dopo mesi di duro lavoro, finalmente, hai deciso di concederti un viaggio rilassante. Ami prendere l’aereo, sei uno di quelli che si emoziona già quando entra in aeroporto.

Senti una adrenalina addosso che ti pervade: quando passi i controlli e arrivi “dall’altra parte”, in attesa del tuo volo, rimani sempre affascinato, come fosse la prima volta: i negozi, le migliaia di persone che stanno per prendere un aereo come te, l’attesa. Senti che tutto lo stress sta passando al solo pensiero di viaggiare nel cielo e arrivare dall’altra parte del mondo. Magari, però, non sei un viaggiatore abituale e ti capita davvero di rado di prendere un aereo. Inoltre, non sei magari tra quelli che è felice di guardare dal finestrino e scoprire di essere a migliaia di metri di altezza. Al di là del tuo stato d’animo, di eccitazione o nervosismo, viaggiare in aereo, è bene tu lo sappia, richiede il rispetto di regole ben precise.

Bagaglio a mano: ecco tutte le regole che dovresti conoscere, ci sono oggetti assolutamente vietati in aereo

Dovresti, perciò, essere bene informato, sulle normative vigenti per quanto riguarda gli oggetti che possono essere portati a bordo del velivolo e quindi che hanno libero accesso nel tuo bagaglio a mano. In Italia fanno riferimento all’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, e impongono un chiaro e netto divieto, in particolare per quanto riguarda tutto ciò che può mettere in pericolo la vita e la sicurezza degli altri passeggeri, e anche naturalmente il corretto andamento del viaggio, come oggetti infiammabili, armi, corpi contundenti, oggetti appuntiti.

Il regolamento dell’Enac, per quanto concerne i divieti legati al bagaglio a mano, non differiscono poi di molto da quelli internazionali di altri Paesi a cui fanno riferimento altre compagnie aeree, oppure a cui tu stesso ti dovrai attenere se non parti dall’Italia.

Il cibo non è vietato nel bagaglio a mano, questa è una informazione che spesso denota confusione ed errori da parte della collettività. Tuttavia, i tuoi sandwich e la tua bottiglietta di acqua potrebbero avere dei problemi nel momento in cui passi il controllo di sicurezza. Nessuno, però, ti vieta di acquistarli e metterli nel tuo zaino prima di salire sull’aereo. Sugli alcolici ricorda che ci sono limitazioni che variano da paese a paese. Ed ecco un elenco dettagliato degli oggetti vietati da portare a bordo dell’aereo con cui stai per viaggiare.