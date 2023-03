Luisa Ranieri deve tutto a lei, è proprio così che è diventata famosa a inizio carriera

Non potete non sapere come sia diventata famosa Luisa Ranieri: dopo anni si parla ancora del suo inizio carriera.

L’abbiamo appena vista, splendida, in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La bellissima Luisa Ranieri è stata ospite sul palco dell’Ariston e la sua discesa delle iconiche scale, con un abito da sera lungo, è diventata un fermo immagine che ha fatto il giro dei social e del web.

E bellissima l’abbiamo vista anche in “E’ stata la mano di Dio”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino. Oggi, a 49 anni, Luisa Ranieri è certamente una delle attrici più ricercate del panorama italiano. Altrimenti, evidentemente, non sarebbe stata scelta da Amadeus come ospite del Festival di Sanremo. Come sappiamo, Luisa Ranieri è legata da anni a Luca Zingaretti, anch’egli attore che lega il proprio nome alla figura del Commissario Montalbano, investigatore nato dalla penna di Andrea Camilleri.

I due stanno insieme dal 2005 e si sono conosciuti proprio sul set. In particolare girando la miniserie televisiva, “Cefalonia”. Hanno avuto due figlie, rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Tra i film più importanti della carriera di Luisa Ranieri, non possiamo non menzionare: “Gli amici del bar Margherita”, “Allacciate le cinture” di Ferzan Özpetek, “La musica del silenzio” di Michael Radford. Per lei, comunque, anche alcune serie televisive, tra cui anche “Il giudice meschino”, ancora una volta insieme al marito Luca Zingaretti.

Come è diventata famosa Luisa Ranieri

Come abbiamo già brevemente notato, la bellissima Luisa Ranieri ha una carriera di tutto rispetto. Ma sapete come è diventata famosa Luisa Ranieri? Non potete non saperlo, perché si tratta di una interpretazione, seppur breve, che è diventata un cult ed è entrata nell’immaginario collettivo nazionale.

Non ci credete? Vi dice niente la frase “Antò, fa caldo”? Ebbene sì, è proprio lei l’attrice che, nella celebre pubblicità di una nota marca di tè freddo pronuncia l’iconica frase, respingendo le avances del coniuge che, invece, nel letto vorrebbe lasciarsi andare a delle effusioni e forse di più. Già in quello spot, Luisa Ranieri è a dir poco splendida, come dimostra questo fermo immagine che vi proponiamo.

Ve l’avevamo detto: interpretazione breve, ma intensa. E, soprattutto, iconica. Ovviamente la pubblicità finisce con il tè freddo che rinfresca la bella Luisa e che, quindi, permette ai due coniugi di darsi alla pazza gioia: “Antò, fa freddo…” la frase con cui si conclude lo spot.