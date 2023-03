Adottare un bambino in Italia: si può fare velocemente? Con questa prassi dimezzi i tempi e l’iter

Scegliere di adottare un bambino purtroppo è considerato sinonimo di lunghe attese e molta pazienza: cosa fare per accelerare i tempi.

Sono diversi i motivi per cui una coppia decide di adottare un bambino o più di uno. Per alcuni si tratta di una scelta motivata dal fatto di non poter avere figli, per altri invece il desiderio di dare una famiglia a chi non ne ha più una. Nessuno però può evitare l’ostacolo principale rappresentato dai tempi richiesti dalla procedura. Non esistono vere scorciatoie, anche se in alcuni casi l’attesa può essere lievemente ridotta.

Serve infatti tempo ai giudici del tribunale dei minorenni per valutare la coppia che si rende disponibile. I potenziali genitori devono dimostrare di essere pronti anche agli imprevisti e non risultare chiusi ad alcune possibilità. Va detto che i tempi dell’adozione nazionale generalmente sono più brevi di quella internazionale, ma dipende dal paese da cui arriverà il bambino. Per l’Ucraina fino allo scorso anno si tratta di un’attesa media di 3 anni, mentre per la Bulgaria si può arrivare anche a più di 5 anni. Gli iter burocratici infatti si allungano.

In quali casi si può accorciare la procedura per adottare

Dopo che una coppia presenta la domanda al Tribunale dei minorenni con l’apposito modulo, segue la visita degli assistenti sociali a casa dei futuri genitori. Dopodiché si procede con i colloqui conoscitivi della coppia con gli psicologi incaricati. Durante questa fase viene posta una domanda fatidica, ossia se si sia disposti ad adottare un bambino piccolo oppure uno di almeno 5 anni. Sono molti i bambini già in età da elementari senza genitori, mentre pochi sono quelli appena nati o di qualche mese appena. Se si è disposti ad accogliere un ragazzino, l’attesa può già ridursi molto perché ci sono maggiori possibilità.

Un altro aspetto che può influire è qualora la coppia si dica aperta all’idea di accogliere un figlio con disabilità o problemi fisici legati a patologie. Per correttezza va precisato che se i genitori danno tale disponibilità il carico della gestione delle difficoltà dei figli sarà delegato a loro, senza un supporto preciso. Occorre dunque valutare bene la responsabilità che questa decisione comporta. Una volta che la coppia risulta idonea le si propongono degli incontri con il minore individuato e poi una prima fase di affidamento preadottivo. Solo in seguito a questa prova generale si può arrivare all’ufficialità.