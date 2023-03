È il Paese più economico del mondo: vivi da nababbo con 500 euro al mese

Dovete sapere che questo è il Paese più economico del mondo, si vive da nababbo con 500 euro al mese. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Se state pensando di trasferirvi all’estero, dovete scegliere con grande accuratezza il Paese dove andare a vivere e studiare molto bene tutte le sue caratteristiche. Alle volte la scelta non dipende da voi ma da un’esigenza familiare o un trasferimento per motivi di lavoro. Se invece potete scegliere e state cercando il vostro Paese dei sogni, allora dovete considerare attentamente alcuni aspetti fondamentali, il primo è il costo della vita.

Il fattore economico è cruciale. Se vi hanno offerto un ruolo dirigenziale con uno stipendio maxi negli Stati Uniti, non pensateci due volte e fate subito le valigie. Con uno stipendio ordinario, invece, farete più fatica a vivere in un Paese con tante spese e con costi elevati per la sanità. Se avete la possibilità di lavorare da remoto, ovunque nel mondo, ma preferite restare vicino all’Italia, magari in un posto caldo e soleggiato, allora le Isole Canarie sono il posto ideale per voi. Sono a poche ore di volo dall’Italia, sono molto economiche, il clima è perfetto e soprattutto sono incluse nell’Unione Europea, appartenendo alla Spagna.

In altri Paesi del mondo può essere richiesto un certo livello di reddito per potercisi trasferire. Informatevi sempre molto bene sul luogo dove vorreste andare a vivere. Se poi state cercando il Paese più economico del mondo, vi diciamo noi dove andare. Avrete una grossa sorpresa.

Il Paese più economico del mondo, si vive con 500 euro al mese

Secondo i dati e le statistiche più aggiornate, il Paese più economico del mondo, dove la qualità della vita è buona, è il Vietnam. Il Paese del Sud-est asiatico non solo vi offre una natura ricca di paesaggi mozzafiato, spiagge come la Thailandia, ma meno frequentate dal turismo di massa, città antiche e ricche di storia, ma è anche molto conveniente, perché la vita costa molto poco. Affitti e servizi nelle grandi città sono a prezzi stracciati se paragonati ai nostri e comunque sono di buon livello.

Il Vietnam, infatti, è molto cresciuto negli anni e recentemente ha avuto un vero e proprio boom economico, grazie agli investimenti esteri. Dimenticate il Vietnam dei film di guerra. Qui trovate bellezze naturali e artistiche, una popolazione molto accogliente e una cucina sublime. L’affitto di un monolocale, ma anche di un bilocale, in una grande città come Saigon o nella capitale Hanoi costa appena 200 o 300 euro al mese.

Mentre le altre spese, tra bollette, trasporti, svago e pasti fuori casa potranno costarvi al massimo 300 euro mensili. Come riporta la rivista Esquire. Dunque, con un po’ di accortezza potete vivere nel centro di una grande città vietnamita con circa 500 euro al mese. Massimo 600 euro. Nulla a che vedere con città italiane. Dovete tuttavia fare attenzione ai prezzi applicati agli stranieri che sono più cari di quelli per i locali. Le occasioni di risparmio comunque non mancano.