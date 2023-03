Gocciole, con loro la colazione è sempre perfetta: ma se le facessimo in casa? Queste sono light e strepitose

I celebri biscotti al cioccolato, le gocciole, sono facili da preparare: li potrai fare in casa con questa semplice ricetta.

Sei una mamma carica di passione e la trasmetti ai tuoi figli, che hanno, come te, una marcia in più. Energia e cuore non ti abbandonano mai e sei capace di usarli entrambi, nelle giuste dosi, sia per il lavoro che per la famiglia, riuscendo sempre a lasciare il segno.

Il tempo è a disposizione è sempre pochissimo, ma come tua madre e tua nonna hanno fatto con te, la domenica mattina, giorno in cui finalmente sei libera dall’ufficio, non rinunci a preparare qualche dolce tradizionale con le tue mani. Stanno crescendo, a volte ti aiutano, li coinvolgi nelle tue ricette di cucina: i bambini sanno bene che hanno in casa una cuoca sempre pronta a stupirli. Amate “sporcarvi” le mani insieme, pasticciare ai fornelli, ed è anche una occasione per rafforzare la vostra affinità.

E’ vero, non sono più neonati, non hanno bisogno di te ad ogni istante, sono magari nei primi anni dell’età scolastica. Eppure sei sempre il loro punto di riferimento, lo sai bene. Ed è per questo che vuoi farli felici con ricette che rappresentano alla perfezione quello che sei: spontaneità e calore.

Biscotti con gocce di cioccolato: i tuoi bambini ne andranno matti

Cosa c’è di meglio, allora, appena hai tempo, se non rielaborare qualche che tua nonna custodiva gelosamente e che ha condiviso solo con te. Conservi ancora la sua agenda, dai fogli ingialliti, rigorosamente scritta a mano. La colazione, preparata da te, è certamente davvero un’altra cosa: sana, salutare. Lo sa anche tuo marito, che va matto per i tuoi ciambelloni, per le tue torte di mele. Ma quello che ti suggeriamo è finalmente imparare a preparare biscotti tradizionali per il loro primo pasto della giornata.

Bella idea vero? Anche semplice e stai certa con un pizzico di applicazione, quella che non ti manca mai, non li comprerai più al supermercato.

Eccole allora le gocciole, puoi davvero farle in casa, sono certamente tra i biscotti più classici e preferiti dai tuoi familiari e non li acquisterai più al supermercato. Pochi passaggi e il profumo di cioccolato invaderà la tua cucina. Quella che ti presentiamo, oltre tutto, è una versione senza burro, ma con olio. Se volete ulteriormente alleggerire la ricetta potete sostituire lo zucchero con l’eritritolo. Siamo convinti che piaceranno anche a tuo marito. Segui questa ricetta passo passo, semplice ed economica.

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti.

Ingredienti:

180 gr. farina 0 60 gr. di eritritolo (oppure zucchero di canna)

50 ml di olio

1 uovo

3/4 gr. di lievito per dolci

gocce di cioccolato fondente q.b.

Preparazione:

In una ciotola mescolate l’uovo con lo zucchero/eritritolo e aggiungete l’olio a filo.

Mescolate, aggiungete la farina ed il lievito setacciati. Otterrete un panetto di frolla che lascerete (coperto con pellicola) in frigo per circa 30 minuti. Stendete l’impasto e formate (con uno stampino o un bicchiere da caffè) i vostri biscottini. Aggiungete gocce di cioccolato e cuocete in forno a 180° per 10/15 min max!.

Ed ecco il post di Instagram, fonte @candy_healthy, con tutti i passaggi.

Sono davvero ottimi da inzuppare nel latte, ma vi stupiranno anche in una merenda pomeridiana davanti a una tazza di tè profumato, magari all’arancia.