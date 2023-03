La carne rossa può essere lavata prima di cuocerla? Saperlo è fondamentale

Scopriamo insieme se quando vogliamo preparare la carne rossa è bene lavarla prima di consumarla oppure no.

Preparare il pranzo o la cena è un atto di amore verso la nostra famiglia e di conseguenza, anche per il nostro ed il loro bene deve essere sempre fatto nel migliore dei modi possibili. Noi oggi vi vogliamo parlare di un argomento un po’ particolare, ovvero se è bene lavare la carne prima che andiamo a cuocerla. Cerchiamo di capire effettivamente se è un passaggio necessario oppure no.

Siamo assolutamente certi che una volta che entrerete a conoscenza di questa informazione la condividerete con le persone a voi care, in questo modo, se dovessero avere anche loro questo dubbio li aiuterete voi!

La carne rossa va lavata?

Tantissime persone pensano che una volta acquistata la carne rossa, dopo aver aperto la confezione è bene lavarla sotto l’acqua per poter rimuovere i germi ed i batteri, ma questo non è assolutamente vero, anzi, rischiamo di fare molto peggio ovvero in questo modo possiamo aumentare il rischio di contaminazione del cibo. Si perché, anche se questo modo di fare, magari ci arriva dalla nonna, stando a degli studi recenti non è una procedura da seguire. La carne rossa non va lavata prima di cucinarla. Lavandola, le goccioline possono andare a depositarsi anche sulle nostre stoviglie, ed in questo caso la possibilità di una eventuale infezione aumenta.

In passato si faceva questa pratica specialmente per eliminare l’odoro forte, in modo particolare se parliamo di selvaggina. Diciamo che in questo caso si potrebbe fare ma con la massima accortezza per evitare che i germi vadano in giro per la cucina. Ci sono 5 regole molte importanti che dobbiamo seguire se vogliamo che la nostra carne sia sana. Come prima cosa laviamo sempre e disinfettiamo le stoviglie. I germi possono passare anche mentre la tagliamo, quindi sul nostro tagliere, ecco perché è fondamentale lavarla con acqua bollente e detergere in modo accurato ed ovviamente laviamoci bene le mani.

E’ molto importante non cuocere il pollo nel microonde, infatti la carne bianca ha bisogno di temperature molto alte per eliminare eventuali batteri. Ecco perché è bene cuocerla in padella oppure al forno, insomma a contatto diretto con il fuoco. Facciamo poi sempre attenzione alla carne se è poco cotta, in questo caso è più pericolosa, in modo particolare per il macinato. Un’eventuale cottura al sangue va bene per la bistecca ma solo se ha provenienza controllata.

Conserviamo nel nostro frigorifero la carne, non lasciamola mai fuori, specialmente se c’è molto sole o se l’ambiente è molto caldo, se non vogliamo mangiarla subito è assolutamente consigliamo metterla nel nostro congelatore. Ultimo consiglio, non mettiamo la carne sottovuoto troppe volte. Viene fatta questa pratica per farla durare più a lungo ma una volta aperta è bene utilizzarla e non ripetere nuovamente questa operazione.

E voi eravate a conoscenza di tutte queste informazioni che riguardano la corretta conservazione della carne rossa e non solo? Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove informazioni utili per la nostra vita di tutti i giorni!