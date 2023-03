Oltre 50 crociere a prezzi stracciati: l’iniziativa sta spopolando ovunque, come prenotare

I viaggi da non perdere: oltre 50 crociere a prezzi convenienti, è questo il momento per iniziare a pensare alle prossime vacanze.

Sono da poco uscite nuove offerte assolutamente imperdibili per viaggi in crociera a prezzi super scontati. Le offerte sono proposte nell’ambito di una promozione molto speciale di una importante compagnia di navigazione italiana, lanciata per festeggiare uno storico anniversario.

La compagnia è Costa Crociere che quest’anno festeggia i 75 anni di attività nei mari di tutto il mondo. Era il 31 marzo 1948 quando la prima nave passeggeri di Costa, la “Anna C”, partiva dal porto di Genova, con 768 persone a bordo, alla volta di Buenos Aires. Da allora non si è più fermata, diventando una delle principali compagnie di crociere al mondo. Per celebrare questo importante anniversario, Costa ha deciso di offrire ai suoi clienti 75 crociere, tanti quanti i suoi anni di attività, a prezzi stracciati. Le offerte sono uscite già da qualche giorno e si potranno prenotare fino all’11 aprile. Affrettatevi, perché stanno andando a ruba. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Oltre 50 crociere a prezzi stracciati

Costa Crociere propone ben 75 crociere super scontate a bordo delle sue navi principali dalla primavera all’autunno, nel Mar Mediterraneo e nei mari del Nord Europa, fino alle rotte transatlantiche. La maggior parte delle offerte riguarda le classiche crociere di una settimana, soprattutto nel Mediterraneo ma le offerte sono davvero tante.

I viaggi nel Mediterraneo occidentale, tra Italia, Francia e Spagna, saranno a bordo delle navi: Costa Toscana, con itinerario da Genova a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma; Costa Smeralda, tra Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma; poi Costa Diadema tra Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.

Nel Mediterraneo orientale, la nave Deliziosa visiterà Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari; invece la Pacifica viaggerà in estate a Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Mentre la Fortuna partirà in estate con un nuovo itinerario di due settimane tra le isole greche e le Baleari, con scali a Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Le crociere per il Nord Europa partiranno da maggio a settembre, a bordo della Fascinosa con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord o di 9 giorni nelle città del Baltico. Mentre la nave Favolosa viaggerà in Islanda verso le Isole Lofoten, la Groenlandia, la novità per l’estate, e anche verso Gran Bretagna e Irlanda. Le crociere di una settimana alla scoperta dei fiordi norvegesi saranno a bordo della Firenze.

Poi, altre crociere, di due settimane, sono in programma per la primavera alle Isole Canarie, con la Diadema e la Fortuna, in Turchia e alle isole greche, sempre con la Fortuna, per Israele ed Egitto con la Pacifica. Sempre per viaggi di due settimane, partiranno le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa con la Firenze, la Favolosa e la Fascinosa, anche con la possibilità di viaggiare dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre.

Chi ha poco tempo può partire in primavera con le mini crociere dai 3 ai 5 giorni verso Francia e Spagna, a bordo delle navi Fascinosa, Pacifica e Fortuna. Altre proposte sono le crociere di 10 giorni a Lisbona con la Fascinosa e di 11 giorni in Marocco sulla Favolosa. Infine, tra marzo e aprile si potrà partire con le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.

La crociera di una settimana (8 giorni e 7 notti) sono in offerta a 499 euro a persona. Quelle da due settimane a 1369 euro. Mentre le mini crociere sono offerte a: 159 euro a persona per due giorni, 169 euro per tre giorni, 299 euro per cinque giorni. Prezzi stracciati per le crociere transatlantiche: 304 euro a passeggero per 15 giorni da Savona alla Guadalupa.