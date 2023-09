Pulisci la griglia del forno in 2 minuti: non ti servono detersivi, via le incrostazioni senza fatica

Come pulire la griglia del forno senza detersivi: ti basteranno solamente due minuti per rimuovere le incrostazioni, ti svelo il trucco!

Il forno di casa è probabilmente l’elettrodomestico più utilizzato e per questo è anche l’elettrodomestico che necessita di una certa pulizia e manutenzione. Adoperandolo un giorno si e l’altro no, è facile che sporco ed incrostazioni si annidino al suo interno. Ma è doveroso mantenere il forno sempre pulito e splendente, soprattutto al fine di evitare contaminazioni fra i cibi che inforniamo al suo interno. Per questo motivo, nulla può essere lasciato al caso, nemmeno la pulizia delle fatidiche griglie.

Molto spesso si provvede a pulire il forno e le griglie con l’impiego di detersivi talvolta anche dannosi per la nostra pelle perché magari troppo aggressivi. Per fortuna però, abbiamo sempre l’asso nella manica che può aiutarci a provvedere alle faccende domestiche ed in questo caso alla pulizia delle griglie del forno in modo economico ed efficiente anche senza l’utilizzo dei fatidici detersivi. No, in questo caso non avremo bisogno nemmeno dei noti ingredienti naturali come aceto, bicarbonato o limone. Il trucco presto svelato: ti basteranno semplicemente due minuti per una griglia del forno super pulita!

Come pulire la griglia del forno senza detersivi: il trucco a costo (quasi) zero

Siamo soliti sostituire i detersivi che abbiamo in casa con ingredienti naturali come aceto, sale, succo di limone o ancora, bicarbonato di sodio. Ma in realtà questa volta, per la pulizia delle griglie del forno non avremo bisogno né dei detersivi né dei soliti rimedi naturali perché il trucco che vogliamo svelarvi è un altro che si rivela ancora più economico e soprattutto più veloce! Il rimedio proviene direttamente da Tik Tok, dal profilo di @creativodiy che grazie ad un video ci mostra il modo più semplice per eliminare sporco ed incrostazioni dovute ai residui di cibo dalle nostre griglie. Il segreto è una semplice pallina di carta alluminio!

Ci basterà infatti disporre la griglia su un figlio di giornale, spruzzare dell’acqua ed utilizzare una pallina di carta alluminio per strofinare. In poche mosse sporco ed incrostazioni verranno via ed in un men che non si dica la griglia del forno sarà come nuova!

La carta alluminio è una delle nostre alleate in casa perché ci consente di conservare gli avanzi di cibo o in alternativa ci permette di tenere in caldo le pietanze appena cotte. Ma, conosciamo numerosi suoi utilizzi alternativi. Ad esempio, sappiamo che in lavatrice questa è in grado di ridurre la carica elettrostatica che si genera durante il lavaggio e può essere utilizzata al posto dell’ammorbidente per rendere i nostri vestiti più morbidi. Insomma, un vero asso nella manica. Ed anche in questo caso per la pulizia delle griglie del forno si rivela un’alleata insostituibile.