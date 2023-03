Estate con super risparmio grazie a questi trucchi su lettini e ombrelloni | Te la godi davvero

Se vuoi passare un estate con super risparmio potrai farlo grazie a questi trucchi su lettini e ombrelloni. Ecco come fare.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di trascorrere le giornate al mare aumenta sempre di più. Purtroppo, però, il costo per accedere alle spiagge attrezzate può rappresentare un ostacolo per molte persone.

Con l’aumento delle concessioni balneari e la diminuzione delle zone di spiaggia libera, trovare un posto dove distendersi senza dover pagare un occhio della testa può essere difficile. Ma non disperate! Nel resto dell’articolo vi daremo alcuni consigli utili per risparmiare su ombrelloni e lettini, in modo da godervi il mare senza spendere una fortuna.

Come risparmiare su lettini e ombrelloni

L’estate è la stagione che in moltissimi preferiscono durante l’anno. Questo perché è possibile approfittare del grande caldo per poter andare in spiaggia e fare un bagno, oltre a godere delle bellissime scogliere che ci sono in tutta Italia. Tuttavia, questa pratica sta diventando sempre più costosa in quanto, anche a causa della crisi economica, andare in uno stabilimento balneare costa sempre di più. Proprio per questo vogliamo fornire al nostro lettore alcuni consigli utili su come risparmiare sul costo di lettini e ombrelloni. Eccone alcuni davvero molto efficaci.

Oggi affittare un ombrellone e due lettini potrebbe arrivare a costare anche 100€ al giorno. Per non parlare degli abbonamenti mensili, i quali partono tutti da 500€. Tuttavia, uno dei consigli per risparmiare sul costo di lettini e ombrelloni è quello di condividere il posto con amici e famiglie. Inoltre, è consigliabile scegliere lo stabilimento in base all’offerta del giorno, in modo da arrivare a risparmiare fino al 70%. Altro consiglio utile è quello di portare da casa il proprio cibo e le bevande, in modo da evitare di spendere soldi nei chioschi della spiaggia. In questo modo, si potrà anche scegliere di seguire diete particolari o preferenze alimentari.

Un altro consiglio utile per risparmiare sui costi degli ombrelloni è quello di cercare offerte online o utilizzare applicazioni dedicate. In questo modo, è possibile trovare sconti e promozioni per le spiagge attrezzate più vicine e risparmiare fino al 50% sul prezzo originale. Inoltre, è possibile optare per l’acquisto di ombrelloni e sdraio a basso costo, da utilizzare per tutta l’estate, anziché noleggiarli ad ogni uscita in spiaggia. Infine, se si hanno abbastanza spazio in macchina, è possibile portare da casa il proprio ombrellone e le proprie sdraio, in modo da risparmiare sui costi di noleggio.