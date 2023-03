Gravidanza, questi sono i cibi da evitare per non ingrassare: post parto ritornerai come prima

La gravidanza è uno dei momenti più belli per molte donne, anche se tante temono di non riuscire più a tornare in forma. Grazie ad alcuni trucchi è possibile prevenire il problema.

Avere un bambino può rappresentare il sogno di tante donne, che lo ritengono il coronamento di una storia d’amore importante. Non tutte vivono però la gravidanza allo stesso modo, c’è chi si sente infatti come in uno stato di grazia e cerca di godersi al meglio i nove mesi, ma anche chi invece inizia a essere spaventato quando avverte sintomi particolari (alcuni sono più che “normali”) e finisce così per consultare spesso il medico.

Si dice spesso che in questo periodo si debba mangiare per due, ma questo è un luogo comune che non corrisponde del tutto a verità. In realtà, infatti, sarebbe più giusto “mangiare di tutto e meglio”, in modo tale da assicurare al nascituro tutti i nutrimenti di cui ha bisogno.

L’alimentazione in gravidanza è fondamentale

In gravidanza l’approccio che hanno le donne non è uguale per tutte. C’è chi infatti cerca di non rinunciare quasi a niente a livello alimentare, ma anzi di togliersi qualche sfizio a livello culinario pensando che questo possa essere un beneficio per il bambino. In questi casi si pensa che ci sia tutto il tempo, una volta partorito, per riprendere la forma di un tempo.

Altre, invece, hanno quasi paura e temono di doversi pentire se si lasciano eccessivamente andare, proprio per questo sono particolarmente attente a quello che mangiano. L’ideale ovviamente sarebbe un mix tra i due modi di ragionare, essere ossessionate in un senso o nell’altro non è la scelta migliore. Fortunatamente grazie ad alcuni accorgimenti il rischio di sentirsi appesantiti quando si è vicini al parto può essere evitato.

Ci sono però dei cibi che potrebbero però essere più difficili da smaltire una volta partorito, proprio per questo chi è attualmente in gravidanza dovrebbe sapere di cosa si tratta. Del resto, in tante sono disposte a qualche sacrificio a tavola pur di tornare a vedersi belle quando avranno il proprio bambino tra le braccia. In linea di massima, è consigliabile mangiare poco ma spesso, quindi fare almeno cinque pasti al giorno, come accade in tutte le diete: colazione, pranzo, cena e due spuntini, di cui uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio.

E’ altrettanto importante assumere i carboidrati, che possono essere rintracciati in diversi cibi, quali riso, pane e pasta. Alcuni però andrebbero del tutto evitati, almeno nei nove mesi di gestazione, ecco quali sono:

cibi grassi, fritti, contenenti burro, sughi e condimenti particolarmente elaborati;

cibi preconfezionati e conservati;

carni crude o poco cotte, salumi e insaccati poco stagionali (fanno male anche al bambino);

caramelle, biscotti, bevande zuccherate, dolci di pasticceria (possono andare bene, ma con moderazione), cioccolato spalmabile e bevande zuccherate.

Frutta e verdura vanno certamente bene, ma andrebbero sempre lavate con attenzione. Sono inoltre sconsigliate le bevande contenenti un’elevata quantità di caffeina.