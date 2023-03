Panni in microfibra: ricettacolo di germi e batteri. Non contaminare tutta casa, solo così saranno igienizzati

Quando hai a portata di mano i panni in microfibra in cucina, puoi dire addio ai rotoli di carta assorbente. Dalla pulizia delle superfici al lavaggio e all’asciugatura delle stoviglie, i panni in microfibra possono affrontare qualsiasi compito. Strofina il lavello della cucina e i controsoffitti con un panno multiuso senza preoccuparti di graffiare, quindi usa lo stesso panno per lavare i piatti o pulire il frigorifero, la stufa o gli elettrodomestici in acciaio inossidabile! Ma la cucina è piena di grassi, di unto, di batteri derivati dal cibo magari fermentato che si accumulano, pensa cosa andrà a finire sul tuo panno.

Il tuo veicolo può beneficiare dei panni in microfibra dentro e fuori! Incera e lucida l’esterno del tuo veicolo usando un panno multiuso e il tuo prodotto preferito. All’interno, mantieni il tuo cruscotto privo di polvere e le tue impronte digitali dai finestrini con la microfibra! Per spolverare funziona meglio solo con un panno asciutto, ma si consiglia di utilizzare un detergente per vetri per le finestre. Nell’auto i batteri derivano da tanti fattori: il tuo panno in microfibra è pronto a raccoglierli, ma li assorbirà tutti e resteranno intrisi su di esso.

Sia che tu abbia un ufficio a casa o che ti rechi in ufficio ogni giorno, dovresti avere dei panni in microfibra prontamente disponibili. Puoi usarli per spolverare le superfici, rimuovere le impronte digitali dai monitor e disinfettare i punti di contatto come tastiera e mouse! Rimuovi le impronte digitali dai monitor del tuo computer pulendo con un motivo a “S” per ottenere i migliori risultati. In ufficio possono esserci residui di polvere accumulati da mesi, finiranno tutti sulla tua microfibra.

Ti abbiamo rivelato come usare nel modo migliore i panni in microfibra, ma adesso sai che tutti i batteri che hai eliminato sono inevitabilmente finiti sulla superficie del tuo panno. Ti spieghiamo allora come pulire i tuoi panni in microfibra in modo semplice e veloce, per poterli riusare. Soprattutto quando le tue microfibre cominciano ad avere cattivo odore e vanno quindi assolutamente igienizzate.

In questo video esplicativo di tik tok, fonte @La casa di Mattia, ti forniamo consigli importanti su come lavare i tuoi panni in microfibra.