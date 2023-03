Rihanna pancione scoperto alla notte degli Oscar: look sexy in gravidanza

Rihanna, una delle popstar più grandi tutti i tempi, ecco come si è presentata alla recentissima notte degli Oscar. Bellissima come sempre.

Riesce a essere sexy anche così. Anche col pancione in bella vista. E’ la “condanna” di Rihanna. Peraltro, non è la prima volta che sfoggia, quasi ostenta, il proprio pancione. Eccola come la celebre popstar si è presentata alla recente cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Rimarrete con gli occhi spalancati!

Del resto, per un’artista del suo livello, il far parlare di sé non è un dettaglio. Non può mai esserlo. E Rihanna sa benissimo come far parlare di sé. Con la sua musica, ma anche con i suoi look e i suoi atteggiamenti. Ha recentemente compiuto 35 anni, ma da tantissimo tempo, ormai, è una star di livello internazionale con milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Solo per darvi qualche numero, che possa dare il senso della grandezza artistica di Rihanna, possiamo dirvi che in tutta la sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di album, 215 milioni di tracce digitali di cui 100 milioni solo entro i confini statunitensi. Numeri che la pongono sicuramente alle prime posizioni tra le popstar più importanti nella storia.

Dalle Isole Barbados, dove è nata, si trasferisce infatti a 16 anni negli Stati Uniti. Il posto giusto per diventare una star. E, infatti, il debutto è dell’anno successivo, a 17 anni, con un successo subito molto importante. Siamo nel 2005. A decine i premi e i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera. Ma anche un impegno civile e sociale d’avanguardia, tanto che, nel 2021, verrà nominata “eroina nazionale” nelle sue Isole Barbados.

Rihanna col pancione alla notte degli Oscar

Una personalità forte, eclettica, che fa sempre discutere, in un senso o nell’altro. Alla recentissima notte degli Oscar, infatti, la nostra Rihanna si è presentata con un look che è tutto un programma. Abito lungo, come d’uopo, scuro, come giusto per l’occasione. Ma con trasparenze messe al punto giusto che mostrano, nella sua interezza, il pancione.

La sua vita sentimentale, infatti, è abbastanza intensa. Tra le relazioni e i flirt di maggiore notorietà, possiamo citare l’attore Josh Hartnett, ma anche il calciatore francese, Pallone d’oro in carica, Karim Benzema. Dal 2020 ha una relazione con il rapper ASAP Rocky, con cui ha dato alla luce il suo primogenito il 13 maggio 2022. Già in quella gravidanza, Rihanna non aveva esitato a mostrarsi col pancione scoperto, attirandosi anche qualche critica. Ma mai era apparsa così in un evento così importante come la Notte degli Oscar. Bellissima come sempre.