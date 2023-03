“Volevo una femmina”: Aurora Ramazzotti a cuore aperto, parole mai dette prima

Nel corso della sua intervista per Vanity Fair, Aurora Ramazzotti ha parlato a cuore aperto della sua gravidanza con rivelazioni mai fatte prima.

Il grande momento si fa sempre più vicino per Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Molto presto darà alla luce il suo primogenito insieme a Goffredo Cerza, con il quale è fidanzata da ormai diversi anni. L’influencer e conduttrice ha parlato della sua gravidanza senza filtri nel corso di un’intervista per Vanity Fair, lasciandosi andare a rivelazioni mai fatte prima. Differentemente da quanto come potrebbe apparire sui social, per Aurora non è stato affatto semplice gestire tutto.

Nata a Milano nel 1996, Aurora Ramazzotti ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2015, al timone dell’appuntamento Weekly con il reality show “X Factor”. Fin dai suoi esordi, ha sempre dovuto fare fronte alle polemiche e alle accuse di aver sfruttato la popolarità dei genitori per raggiungere la notorietà. Aurora, da parte sua, non si è mai lasciata abbattere dalle critiche e ha portato avanti la sua carriera con ottimi risultati. Alla sua prima esperienza televisiva ha fatto seguito la conduzione della trasmissione “Vuoi scommettere” insieme alla madre. Mentre nel 2020 è diventata inviata del programma “Ogni Mattina”.

Oltre alla conduzione, Aurora è riuscita a costruirsi un vero regno sui social, in particolare su Instagram, dove oltre a postare foto che la mostrano tra lavoro e quotidianità condivide spesso i suoi pensieri parlando di temi a lei cari, come quello della body positivity. Dal 2017 è fidanzata con Goffredo Cerza, che ha conosciuto a Londra e del quale si è subito innamorata. Parlando della loro relazione durante l’intervista a Vanity Fair, la conduttrice lo ha descritto come “una persona incredibile”, ringraziando la madre per il modo in cui lo ha cresciuto. Lo scorso agosto la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa e molto presto il loro primogenito verrà alla luce.

Aurora Ramazzotti, la confessione sulla gravidanza

Sui social Aurora ha condiviso il suo percorso e le sue emozioni con i fan, attirando spesso commenti contrastanti. A differenza di quanto immaginato da molti utenti, per lei portare avanti la sua gravidanza non è stato sempre facile, come accade a tante donne. La sua fama, inoltre, ha reso tutto ancora più complicato: “I primi mesi non sono stati semplici e non solo per le nausee ma perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto. Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso” ha spiegato. L’influencer ha ammesso di aver fatto fatica a superare questi nove mesi e di essersi sentita sia “emozionata” che “impaurita”.

Nonostante le emozioni contrastanti, si è fatta forza prendendo sua madre come esempio. Da Michelle ha imparato che la genitorialità non deve necessariamente essere vista come “qualcosa che ti toglie”. Come affermato dalla stessa Aurora, è possibile diventare mamma senza dover rinunciare all’avere una vita propria: “So che la maternità può essere una cosa aggiunta, non una sottrazione”. Proseguendo nell’intervista, ha affrontato anche il tema del sesso del bambino, confessando che inizialmente desiderava avere una femmina, più per “paura di crescere un maschio” che per preferenze personali. Tuttavia, dal percorso che sta affrontando – e che si avvicina sempre più al termine – ha senz’altro imparato ad apprezzare a pieno la vita e le sfide che pone.