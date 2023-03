Aurora Ramazzotti: il segreto della gravidanza svelato su Instagram | Il particolare stupisce tutti

Aurora Ramazzotti è vicina al traguardo più atteso e sul web svela il segreto di una gravidanza che l’ha cambiata nel profondo.

L’abbiamo vista gioire, commuoversi, e anche cantare con una forza di voce straordinario, sul palco di “Michelle Impossible”, accanto all’amato padre Eros, mentre la mamma li osservava con le lacrime agli occhi. Teneri come non mai, non sono sfuggiti al pubblico gli sguardi del futuro nonno, le sue mani che accarezzavano quelle rotondità, lo sguardo carico di amore, quell’amore che non ha mai scalfito l’unione di questa bella famiglia.

Per la piccola grande Aurora, gioiello e orgoglio di mamma Michelle e di papà Eros, talenti dello spettacolo e persone quanto mai appagate nella vita dal punto di vista affettivo, sta per concretizzarsi il momento più bello, quello a cui una donna innamorata, come lo è lei del suo Goffredo, una donna realizzata, aspira legittimamente.

Aurora Ramazzotti e il segreto della sua gravidanza: il racconto del grande cambiamento

Il piccolo di casa Ramazzotti arriverà molto presto, mentre Aurora, in questi mesi, con la sobrietà che la contraddistingue, con l’eleganza e la dolcezza che ha ereditato da mamma Michelle, non ha mai smesso di raccontare, attraverso i social, il percorso che sta per portarla a diventare mamma. Ha saputo farlo nel modo migliore, conquistando giorno dopo giorno sempre più consensi e affetto, mentre mostrava i meravigliosi mutamenti del suo corpo. Dal fisico asciutto e bellissimo, con i bikini indossati la scorsa estate, si è passati alle dolci rotondità del pancione.

E poi sono arrivate anche le confessioni più intime, quelle che piacciono alla mamme, alle ragazze come lei, che magari si trovano nella medesima situazione. Gli scatti su Instagram non lasciano spazio a dubbi. Aurora è letteralmente al settimo cielo, la sua felicità non è mai stata così solida, così vicina alla parola serenità. Merito, da una parte, di un compagno con cui ha costruito un amore meraviglioso, dall’altra di mamma Michelle e papà Eros che non l’hanno mai lasciata sola, hanno approvato le sue scelte, l’hanno sostenuta fino in fondo.

E mentre i giovanissimi genitori sono in visibilio al pensiero di diventare presto nonni, in particolare Michelle, che è stata sempre vicina ad Aurora, dal momento del test di gravidanza fino alle piccole situazioni condivise con lei e con le altre piccole di casa, Celeste e Sole, con cui ha montato culla e fasciatoio per il nipotino, Aurora si è sempre mostrata fiera delle sue rotondità. E lo ha fatto attraverso i racconti, lo fa ancora oggi, con frasi ad effetto che scaldano il cuore del popolo del web.

Come quando, qualche giorno fa, ha usato il termine “Bumpvolution”, ovvero il cambiamento, l’evoluzione, la crescita di quella pancia meravigliosa, la nuova vita che sta arrivando, ed anche le piccole rinunce, come quella allo sport, che a questo punto della gravidanza non è più consigliata. I pensieri di Aurora ora sono solo per il principino che arriverà, pronto a essere stretto tra le braccia dei nonni Michelle e Eros.