La terrazza mozzafiato dove vedere tutta Roma: non la conosce quasi nessuno

A Roma c’è una terrazza mozzafiato dal quale poter vedere uno splendido panorama. In molti non la conoscono, ma è davvero magnifica.

L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo. Non a caso viene identificato anche con l’appellativo Belpaese. Difatti, nonostante, le numerose problematiche economico-sociali, non si può certo dire che manchino le bellezze paesaggistiche. Terra di mare, montagne, colline e città di arte. In Italia non manca davvero nulla, tanto da essere uno dei Paesi con il maggior numero di visitatori.

Ogni anno giungono in Italia milioni di turisti per ammirare le bellezze paesaggistiche ed architettoniche. Difatti, oltre a paesaggi naturali come le Cinque Terre o la Costiera Amalfitana, la nostra Penisola è custode di un patrimonio artistico inestimabile. Uno scrigno di tradizioni multietniche che rendono l’Italia unica al mondo. Americani, inglesi, russi scelgono di concedersi anche dei piccoli break per visitare Napoli, Venezia, Firenze e Palermo. Ogni città italiana ha sua storia, fatta di dominazioni e contaminazioni, che la rendono unica.

Tuttavia la capitale merita un discorso a parte. Roma caput mundi dicevano gli antichi romani, ad indicare la grandezza di una città eterna. E forse oggi potrà essere un po’ sporca, un po’ inquinata ed un po’ trafficata, ma resta sembra la città più bella del mondo. Dal Colosseo, a Piazza di Spagna sino ai Fori Imperiali, senza dimenticare il Cupolone, la magia di Roma cattura chiunque. Ma dove è possibile ammirare il più bel panorama della città?

Terrazza Cafarelli: il panorama più bello della città a costo zero

Non ci sono parole per elencare la bellezza di Roma. Un vero museo a cielo aperto, dove poter ammirare storia e cultura in quasi tutti gli angoli della città. Tuttavia come in qualsiasi città, ci sono dei punti particolarmente belli e suggestivi. I turisti, del resto, sono alla ricerca della bellezza e vorrebbero trovare un posto dover poter ammirare la grandezza della capitale italiana. Le terrazze sono tra i luoghi dove meglio di più osservare il panorama della città. A quanto pare c’è una molto bella, in cui poter trascorrere concedersi una rilassante pausa. Si tratta di Terrazza Caffarelli, situata in Via Caffarelli 4, nello storico palazzo che ospita i Musei Capitolini.

Un luogo molto raffinato ed elegante, lontano dal caos e dal traffico cittadino della capitale. La terrazza è ubicata all’ultimo piano del Museo, ed offre un panorama unico che ingloba l’Altare della Patria e la Cupola di San Pietro. Trattandosi in un rinomato bar e ristorante, è possibile concedersi una consumazione presso la struttura. Tuttavia per chi non volesse mangiare o bere, c’è anche l’opzione dell’ingresso free per ammirare solo il panorama.