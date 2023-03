Bevi caffè? Ecco una notizia che ti farà felice: scoperta sorprendente degli scienziati

Fondamentale per iniziare bene la giornata, quello del caffè è un rito immancabile per molti italiani. Ecco cosa ha scoperto la scienza

Se c’è chi non riesce proprio a farselo andare giù, perché lo ritiene troppo amaro, tantissime altre persone invece non possono farne a meno. Il caffè, soprattutto in Italia, è un rito dei primi minuti del mattino e dei pasti, dove aiuta a risvegliarsi e a digerire. Sebbene si parli spesso dei potenziali effetti negativi della caffeina, oggi la scienza ha delle belle notizie: ecco cosa si è scoperto.

Per quanto la scienza trovi lati positivi all’assunzione di caffè, ci si deve ricordare sempre che è una bevanda eccitante e che, per questo, non andrebbe bevuta da chi ha problemi di insonnia, da bambini e da persone che in generale faticano a rilassarsi. Assumerla prima di andare a letto, se per qualcuno non ha alcun effetto, per altri genera invece tachicardia e difficoltà a prendere sonno. Oggi, però, non parliamo di questi aspetti ma di quelli positivi: ecco, secondo la scienza, che impatto ha sul corpo.

Caffè, ecco l’impatto sul corpo

A proporre questo studio è la rivista BMJ Medicine, che ha rivelato che il modo in cui il corpo brucia la caffeina influenza il peso. Sebbene siano necessarie ulteriori verifiche per confermare queste prime ipotesi, sembra che il legame ci sia: pare che chi beve più caffè tenda a rimanere più magro rispetto a chi non ne consuma.

I ricercatori, infatti, hanno dimostrato come il 95% della caffeina che viene consumata viene metabolizzata da un enzima, la cui funzione è influenzata da due geni del corpo. I risultati dimostrano che, chi ha un metabolismo più lento, ha meno caffeina nel corpo: questo significa che, chi ha il metabolismo veloce e quindi tende ad essere magro ed in forma, assume normalmente più caffeina.

A partire da questo studio, saranno diversi i ricercatori che proveranno ad approfondire la questione, per ampliarla e provarla nuovamente. Ovviamente, questi primi risultati non devono portare ad aumentare la quantità di caffè quotidiana, poiché come anticipato prima si tratta pur sempre di una bevanda eccitante che può avere conseguenze negative sulla salute. La caffeina, infatti, può fare male non solo a livello del sonno e della calma, ma anche a livello gastrico se si hanno problematiche di acidità e reflusso.