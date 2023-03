Fragole, come coltivarle sul balcone di casa: la guida per avere dei frutti perfetti.

Stai pensando da tempo di coltivare fragole sul balcone di casa? Ecco la guida semplice per avere frutti sempre perfetti.

Uno dei frutti più belli, gustosi e versatili che Madre Natura ci porge in dono a primavera: non potremmo mai farne a meno in cucina, dalla macedonia più semplice, fino al risotto più fantasioso. Stiamo parlando delle fragole.

I tuoi bambini le adorano, e anche tu, mamma, sai che, a partire da marzo, non potrai rinunciare alla tua scorta di fragole settimanale. Prezzo abbordabile, carnose e meravigliosamente indicate per ogni tipo di piatto: non mancano mai nel tuo frigo. C’è chi la ama così, quasi al naturale, in una macedonia classica da fine pasto, con zucchero succo di limone. E c’è invece chi le inserisce nei suoi frullati preferiti, a far compagnia alle banane e magari a pezzetti di cioccolato.

Straordinarie anche a colazione, ci regalano dolcezza, ma anche quelle tonalità acidule che rinfrescano il palato e che stuzzicano la fantasia, magari dando vita ad un risotto d’autore, oppure a una dressing stile “sweet and sour”, con salsa di soia, aceto di mele e zucchero, da accompagnare ad una succulenta pancia di maialino. E mentre la tua mente di cuoca provetta pensa alla prossima ricetta con le fragole, noi ti suggeriamo alcuni passaggi chiave per poter iniziare a coltivarle sul tuo balcone. Non potrai credere ai tuoi occhi quando nasceranno con le tue mani e la tua passione.

Coltivare le fragole sul balcone di casa: la tua guida per vederle nascere e crescere in poco tempo

Anche se vivi in ​​un piccolo appartamento puoi coltivare le tue fragole, purché tu abbia un balcone soleggiato. Se riesci a creare le condizioni di crescita adeguate, le fragole cresceranno praticamente in qualsiasi contenitore, come un vaso, una fioriera, un cestino di plastica economico del discount. Puoi utilizzare lo stesso metodo anche per coltivare fragole in contenitori su un portico o un patio.

Ecco tutti i semplici passaggi da eseguire per una iniziare una corretta coltivazione di fragole sul tuo balcone.