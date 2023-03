Mette in vendita online suo marito e la ragione è del tutto assurda

Una moglie ha messo in vendita il marito, l’annuncio sui social è diventato virale ma a sorprendere ancora di più è il motivo per il quale la donna l’ha fatto.

Ormai sui social si trova di tutto e di più, ma c’è ancora chi riesce a sorprendere con annunci inaspettati. Una donna ha messo in vendita il marito in rete, il motivo colpisce e allo stesso tempo ha fatto sorridere non poco. Il post, infatti, è diventato virale in poco tempo.

E se c’è chi pensa che la donna ha scelto di ‘dar via’ il marito per un tradimento o perché non va più d’accordo con lui, dovrà ricredersi. La ragione è totalmente differente e ha davvero stupito tutti.

Moglie mette in vendita il marito, il post dell’amico è virale

Sui social è diventato virale l’annuncio di un uomo che ha spiegato per quali ragioni la sua amica ha messo in vendita il marito. Protagonista di questa bizzarra storia è Sonali, una donna che ha acquistato un cucciolo di pastore tedesco per 20.000 rupie. La sua intenzione era quella di regalare l’amico a quattro zampe al marito Gustav.

Quest’ultimo purtroppo è allergico ai cani e dunque la donna è rimasta spiazzata. Aveva pagato una discreta somma per l’animale e ha voluto trovare una soluzione. Un amico ha fatto per lei un post su Twitter in cui ha condiviso la foto del cane e ha spiegato che l’amica l’aveva acquistato per una grande somma di denaro. “Ha bisogno di una casa urgentemente. Qualcuno è interessato? Questo è Leo, un pastore tedesco di due mesi. La mia amica Sonali lo ha comprato per 20000 rupie. Voleva fare un regalo a sorpresa a suo marito, ma ha scoperto che il suo consorte Gaurav è allergico ai cani”, questa la traduzione dell’inizio del post.

A sorprendere è il proseguo dell’annuncio in cui l’uomo ha scritto: “Sonali sta cercando una nuova casa per lui. Se qualcuno è interessato, *Gaurav ha 29 anni*, guida una moto, sa cucinare, ha lineamenti decisi ed è abbastanza bello“. Insomma da questa frase appare che la donna volesse dare ‘in adozione’ il consorte al posto del cane. L’annuncio, che sarà sicuramente ironico, è diventato virale in poco tempo. Ora sembrerebbe che l’amico di Sonali si sia voluto divertire a prenderla un po’ in giro online. Probabilmente non si aspettava che le sue parole avrebbero avuto tanto seguito. Ma in rete ormai si sa, tutto è possibile e si diventa famosi con poco.