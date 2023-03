Sono questi i Paesi dove si vive meglio: gli stipendi sono più alti e la vita è meno cara

Dovete sapere quali sono i Paesi dove si vive meglio: gli stipendi sono più alti e la vita è meno cara. Tutte le informazioni utili.

Quando si tratta di trasferirsi all’estero per lavoro, un fattore fondamentale è lo stipendio. Più è alto e più l’offerta è allettante, anche se bisogna sempre mettere in conto il costo della vita nel Paese stesso. Se troppo alto, il trasferimento può non essere così conveniente come sembra. Qui vogliamo darvi una panoramica dei Paesi europei con gli stipendi più alti e il costo della vita meno caro o non troppo elevato.

Lo stipendio è diventato un tasto dolente per gli italiani. Le retribuzioni in Italia sono ferme da anni, se non addirittura diminuite. Siamo uno dei Paesi con gli stipendi più bassi d’Europa, esclusi i Paesi poveri dell’Est. Una situazione anomala per la terza economia europea dopo Germania e Francia, con una importante tradizione manifatturiera. Alla base degli stipendi bassi c’è soprattutto la scarsa produttività, insieme a tani altri problemi.

Senza addentrarci in queste problematiche, chi vuole guadagnare di più è costretto ad andare all’estero. Negli altri Paesi europei, sia dentro che fuori dalla UE, lo stipendio medio è più alto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I Paesi dove si vive meglio perché gli stipendi sono più alti e la vita è meno cara

Se pensate di trasferirvi in un Paese europeo dove gli stipendi sono più alti che in Italia, occhio al costo della vita perché i vostri guadagni potrebbero essere mangiati da affitti, bollette, cibo e spesa quotidiana. Dovete pertanto valutare diversi elementi prima di prendere una decisione definitiva e verificare cosa è più conveniente per voi. Comunque non è difficile trovare in Europa un Paese dove si guadagna di più che in Italia e dove si vive bene perché la qualità della vita è buona e non troppo cara e i servizi sono efficienti.

Riguardo allo stipendio, in Italia lo stipendio medio lordo è di 2.500 euro al mese, che corrisponde a circa 1.600 euro netti. Dunque, meno di 2.000 euro netti al mese, una cifra che invece è superata dagli stipendi medi in gran parte dei Paesi europei, dell’Europa occidentale almeno. Ecco la classifica degli stipendi medi lordi nei principali Paesi europei:

Svizzera: 4.902 euro Danimarca: 3.914 euro Norvegia: 3.795 euro Lussemburgo: 3.573 euro Islanda: 3.104 euro Irlanda: 3.041 euro Germania: 2.952 euro Paesi Bassi: 2.800 euro Francia: 2.791 euro Svezia: 2.770 euro

La Svizzera è al top per gli stipendi, lo sanno tutti, ma il costo della vita è molto caro. Per vivere bene, dovete avere uno stipendio più alto della media. Un altro aspetto importante, da non trascurare, è che la Svizzera non è nell’Unione Europea, dunque non avete la libertà di trasferirvi qui come negli altri Paesi della UE. Dovete avere già un contratto di lavoro in tasca prima di andarci a vivere. Lo stesso vale per l’Islanda, dovete ottenere un permesso dall’ufficio immigrazione. Anche la vita in Islanda, poi, è molto cara.

Meglio scegliere un Paese dell’Unione Europea, dove potete andare a vivere liberamente, come se foste in Italia. Al Nord Europa gli stipendi sono più alti ma anche il costo della vita è alto. L’unica eccezione è data dai Paesi Bassi, dove è in vigore la settimana lavorativa corta, di 4 giorni, a parità di stipendio. Un fattore che anche in presenza di costi elevati aumenta di molto la qualità della vita. Altri Paesi dove trovare un buon rapporto tra stipendi e costo della vita sono Francia e Germania.