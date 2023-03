DCA, che cosa sono e come riconoscerli in tuo figlio: presta attenzione a questi segnali

Ecco quali sono i segnali per scoprire se tuo figlio o tua figlia hanno un disturbo del comportamento alimentare DCA.

Sicuramente hai sentito parlare in qualche occasione di DCA, con questo nome vengono definiti tutti i disturbi del comportamento alimentare, e negli ultimi anni è emerso che purtroppo colpiscono non più solo gli adolescenti e gli adulti ma anche i soggetti di età molto giovane.

Si tratta di disturbi molto delicati che passano, prima che dalla tavola, dalla mente di ciascuno di noi. Il tema dei DCA purtroppo diventa sempre più importante al giorno d’oggi. Tanto è vero che è stata istituita anche una giornata soprannominata Giornata del fiocchetto lilla, ovvero una ricorrenza nata proprio per richiamare l’attenzione verso i disturbi del comportamento alimentare. Scopriamo che cosa sono e come si manifestano. Il disturbi del comportamento alimentare includono una serie di patologie che vanno dalla bulimia all’anoressia nervosa ma non solo, e intaccano il normale rapporto che il soggetto che ne ha affetto ha con il cibo.

DCA, come scoprire se tuo figlio ha un disturbo del comportamento alimentare

Purtroppo si tratta di una vera e propria malattia che non va stigmatizzata, ma va riconosciuta e affrontata così come le altre perché è un disturbo psicologico da cui si può uscire. E’ possibile guarire, bisogna fare però molta attenzione perché la le forme più violente portano a problemi fisici anche gravi che sono legati alla malnutrizione. Scopriamo a quali segnali fare attenzione.

La persona che ha un DCA tende a evitare le situazioni sociali come feste, compleanni eventi in cui è presente in cibo e questo capita anche i bambini. Spesso predilige gli alimenti dolci, e questo significa che dentro di sé nasconde un bisogno profondo di conferme e di attenzioni, e si gratifica poi mangiando cibo appagante, che, sul momento, riempie il vuoto di conferme.

Se tuo figlio rifiuta il cibo non dovresti forzarlo, ma dovresti osservare i suoi comportamenti: se sono reiterati nel tempo potrebbe voler dire che non si accetta. I DCA infatti, hanno una diretta correlazione importante con l’accettazione del proprio sé, e della propria immagine che oggi è un processo sempre più complicato perché siamo continuamente bombardati da immagini stereotipate che ci offrono un modello a cui inevitabilmente ciascuno di noi cerca di somigliare e questo accade anche tra i giovanissimi.

In ogni caso oggi si sono tantissimi strumenti per riconoscere e dunque combattere i DCA. Per questo se tu pensi di aver notato qualcosa di particolare in tuo figlio non è il caso di allarmarsi ma nemmeno di sottovalutare il problema. Sicuramente il consiglio è quello di rivolgersi a agli esperti competenti In materia.