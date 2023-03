La cappa sporca è una bomba di batteri, ma torna nuova con questa tecnica segreta utilissima

Cappa sporca e piena di grasso? Non perdere più ore preziose, prova questo metodo semplicissimo e tornerà come nuova.

Non è di ceto una novità scoprire che la cucina è uno tra gli ambienti più sporchi che ci sono in casa, anche noi lo abbiamo ripetuto tantissime volte. Essendo uno dei posti in cui passi una buona parte del tempo e dove ti andrai a dedicare alla preparazione dei pasti, non è affatto rati che diventi nel giro di poco un vero ricettacolo di germi e batteri.

Proprio per questo motivo, sarà estremamente importante che tu ti dedichi alla sua pulizia ogni giorno e in modo particolare ogni qualvolta hai finito di cucinare. Soltanto così riuscirai a mantenerla sempre ben igienizzata ed eviterai che anche la più piccola macchia diventi poi un’incrostazione difficile da mandare via. Sono proprio queste, infatti, ad essere quelle più ostinate da mandare via.

Il trucco economico farà ritornare come nuova la tua cappa sporca: addio per sempre batteri

Affinché tutto sia sempre pulito e brillante, è necessario che non venga trascurata nessuna parte della cucina. Fra i tanti elementi da pulire, la cappa è sicuramente una di quelle che non devi mai trascurare e non solo per farla funzionare sempre in modo coretto, ma soprattutto perché è proprio lì che si andranno ad accumulare residui di unto e di grasso.

La cappa è un elemento importantissimo in cucina, la sua funzione infatti permetterà di aspirare i fumi di cottura e anche a catturare i cattivi odori. Proprio per questo è la parte che più sarà soggetta a schizzi di olio e di cibo, che se non trattati immediatamente andranno a creare una patina appiccicosa difficile da mandare via. Ecco perché oggi, vogliamo mostrati un trucco fai da te semplicissimo che ti farà ottenere un pulito mai visto prima. Dovrai agire in due modi, la prima parte prevede la pulizia della parte esterna, mentre la seconda riguarda la pulizia dei filtri. Vediamo insieme come devi agire:

PULIZIA ESTERNA DELLA CAPPA

Mezza bottiglia di aceto

Mezza bottiglia d’acqua

Prendi una bacinella e versa al suo interno sia l’acqua che l’aceto, mescola e travasa tutto in un flacone spray. Vaporizza sulle pareti esterne della cappa e lascia agire. Dopo circa 15 minuti usa un panno in microfibra per eliminare tutto lo sporco, risciacqua ed infine asciuga.

PULIZIA DEI FILTRI DELLA CAPPA

2 cucchiai di bicarbonato

Mezzo bicchiere di aceto

Acqua calda

Riempire la bacinella con acqua, aceto e bicarbonato. Mescolare per far sciogliere il tutto e immergere i filtri smontanti con delicatezza. Lasciare tutto in ammollo per una mezz’ora ed infine con una spugnetta o con un vecchio spazzolino eliminare tutte le incrostazioni. Infine, risciacquare, asciugare e montare. Ed ecco come senza alcuna fatica la cappa è tornata finalmente pulita.