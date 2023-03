Sport, come fare la scelta giusta per i nostri figli: ad ogni età uno appropriato

Lo sport, lo sappiamo bene, è sempre una scelta giusta per i nostri figli: ogni età potrebbe essere adatta ad una attività differente.

I papà di oggi sono cresciuti con i miti del nostro calcio nella testa: avevamo tutti il poster del nostro campione preferito in camera, non vedevamo l’ora di trovarli nelle figurine Panini, e se siamo stati fortunati li abbiamo visti giocare dal vivo negli stadi della nostra squadra del cuore. Chi di noi, 30enne o 40enne di oggi, non ha sognato per un momento di emulare le gesta dei grandi campioni, per poi scoprire che il talento per giocare con il Napoli o con il Milan non ce l’avevamo certo tutti, ma solo pochi “eletti”.

E allora lo sport, per molti di noi, “persone normali”, è diventato con il tempo solo divertimento, e naturalmente attività fisica che potesse plasmare il corpo e la mente. Oggi siamo genitori, e vediamo i nostri figli crescere: è arrivato il momento di scegliere per loro lo sport giusto. Gli esperti non hanno dubbi: assecondare le loro tendenze, non forzarli, ma soprattutto aiutarli a decidere anche in base all’età, senza dimenticare di lasciare da parte l’agonismo sfrenato e di aiutarli a trovare, nello sport, lo spirito giusto, l’aggregazione, l’amicizia, il piacere di condividere la gioia di un campo in erba con i nostri coetanei.

Ogni sport ha la sua età: ecco i consigli per guidare tuo figlio al divertimento più sano

Quando si tratta di sport per i tuoi bambini hai solo l’imbarazzo della scelta. Ti sarai posto, naturalmente, la domanda: verso quale attività indirizzare mio figlio quando potrebbe non essere abbastanza grande per decidere da solo? Un buon punto di partenza è scoprire quali sport sono più adatti in base all’età dei tuoi bambini Sebbene non ci siano regole ferree, in generale ciò che è perfetto per un bambino di 10 anni non sarà adatto per un bambino di 5.

Età dai 2 ai 5 anni. I bambini piccoli e in età prescolare (dai 2 ai 5 anni) possono iniziare a prendere confidenza con molti movimenti di base, ma sono troppo piccoli per la maggior parte degli sport organizzati. Quindi a questa età non stressarti troppo se il tuo piccolo non è iscritto a una dozzina di attività doposcuola. Tuttavia, se il tuo bambino di 3 anni mostra una passione per il calcio o il pattinaggio, non scoraggiarlo, ma assicurati che l’ambiente sia adatto a tuo figlio.

Età dai 6 ai 9 anni. Man mano che i bambini crescono, la loro vista, la capacità di concentrarsi per lunghi periodi di tempo, la capacità di attenzione migliorano. Sono anche più in grado di seguire le indicazioni che gli vengono fornite da un adulto istruttore. Per i bambini dai 6 ai 9 anni considera attività organizzate come corsa, calcio, ginnastica, nuoto, tennis e arti marziali.

Dai 10 anni in poi. All’età di 10 anni i bambini hanno una visione matura, una migliore coordinazione ed equilibrio e la capacità di comprendere e ricordare le strategie sportive. In genere sono pronti ad affrontare sport di abilità complessi, come il calcio, il basket e la pallavolo. Non c’è scritto da nessuna parte che tuo figlio sarà il Messi o il Cristiano Ronaldo del domani. Non forzarlo, non cercare in lui le rivincite che vorresti per te. Guidalo, stagli vicino e soprattutto contribuisci a farlo stare all’aria aperta, plasmando i suoi muscoli e la sua mente.