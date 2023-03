Viaggi quasi gratis col trucco del giorno della prenotazione svelato proprio da Skyscanner | Tutti sbalorditi

Il 2023 è pieno zeppo di “ponti”. Ed è già tempo di programmare i nostri viaggi estivi. E, allora, qualche trucco da parte di chi se ne intende davvero

Dopo il periodo più duro della pandemia da Covid-19, tutti noi abbiamo sentito, inarrestabile, la volontà e la voglia di tornare a viaggiare. Non è un caso che gli ultimi dati ci dicano che i flussi turistici siano migliorati un po’ ovunque, ritornando ai periodi pre lockdown e che anche le compagnie aeree stiano incassando parecchio. Ma, a proposito di questo, ecco il trucco decisivo per risparmiare tantissimo sull’acquisto dei nostri voli. A svelarlo, il principale sito che si occupa di questo. Leggete e… prenotate!

E’ un segreto di quelli preziosi, preziosissimi. Soprattutto in questo periodo in cui in tanti stanno già programmando le vacanze. O per quanto concerne uno dei tantissimi “ponti” che questo benevolo 2023 ci concederà, o, direttamente, per la stagione estiva, quella che, da sempre, è la preferita per ferie e viaggi.

Oggi, però, abbiamo un nuovo alleato per la programmazione delle nostre vacanze. E, soprattutto, per poter risparmiare. Il trucco per farlo ci viene fornito direttamente da Skyscanner, azienda con sede a Edimburgo, in Scozia, che gestisce il più completo e aggiornato motore di ricerca internazionale di voli, senza finalità di vendita, che permette agli utenti di navigare tra i prezzi e le destinazioni delle offerte di volo e di confrontare le diverse offerte disponibili.

Il trucco svelato da Skyscanner per viaggi a basso costo

Skyscanner, infatti, è il principale aggregatore di offerte e possibilità di viaggio. E oggi ci svela finalmente qualche trucco per poter risparmiare moltissimo sui nostri voli. Secondo quanto comunicato dal motore di ricerca, infatti, con questi piccoli accorgimenti si può arrivare a risparmiare fino a 50 euro per utente.

A proposito di programmazione dei viaggi, Skyscanner ci dice che il lasso di tempo migliore per prenotare risparmiando è di 19 settimane prima della partenza. Mentre, in Italia, il giorno più economico per viaggiare è il sabato. Non solo consigli teorici. Skyscanner fornisce anche esempi concreti e ci dice che prenotando un volo da Roma ad Amsterdam con 20 settimane di anticipo, si risparmierà moltissimo. Mentre per risparmiare su un Roma-Parigi occorre più differenza: 31 settimane di anticipo.

Per la prossima stagione estiva, tra le mete più ambite vi sono la Spagna e le Canarie. Per esempio, da Milano, per andare a Ibiza a luglio, conviene partire di martedì. Mentre per la splendida Tenerife, il lunedì. Se, invece, si vuole visitare Valencia, la sua Malvarosa e la Città della Scienza, allora, da Bologna, conviene partire nei mercoledì di agosto. Si risparmia e si può sfruttare tutto il fine settimana. Infine, il motore di ricerca mette a disposizione il “Saving Generator”, algoritmo che consente agli utenti di simulare i propri viaggi e trovare le soluzioni più convenienti.