Alexa, grande novità per i bimbi: i genitori potranno impostare questa funzione

Alexa ha deciso di fornire una funzione per i bimbi. Ecco a chi è rivolto esattamente, e che consentirà di fare.

Alexa è un’intelligenza artificiale ormai molto nota in tutto il mondo, che si fonda su cloud. È in genere un assistente vocale, che riesce a interagire con l’essere umano, rispondendo alle sue disposizioni.

Grazie a questo dispositivo, è possibile chiedere di ascoltare musica, dandole il comando Alexa, riproduci fatto seguire dalla canzone che vogliamo ascoltare. È possibile ascoltare notiziari radio e il meteo, oppure eseguire delle telefonate nonché inviare messaggi. Non solo, perché è anche possibile monitorare le spedizioni su Amazon. E ancora, con Alexa si possono guardare film e serie in automatico su TV, oppure connettere il dispositivo alle luci, per accenderle o spegnere. Questa e molte altre sono le funzioni a disposizione con questo incredibile strumento. Ci sono ora delle novità anche per quanto riguarda i bambini. Scopriamo di cosa si tratta esattamente.

Alexa: le novità per i più piccoli

Da quanto si apprende, Amazon ha deciso che su tutta la gamma di dispositivi Echo compatibili, ci sarà gratis un servizio Amazon kids.

Questa modalità è riservata ai bambini tra 3 e 12 anni, e darà loro modo di imparare diverse cose e divertirsi. I genitori dei bambini potranno impostare Routine, un aggiornamento con cui si potranno compiere una serie di azioni. Per esempio, i genitori potranno impostare vari comandi in questo modo: dapprima aprendo Alexa, e poi facendo click su Altro, scegliere Routine e poi premere su +. A quel punto si potranno metter su le impostazioni, e dopo averlo fatto, fare click su Attiva. Dopodiché, Routine sarà pronta per essere usata.

Se volete creare un profilo per i bambini, fare click su Alexa, poi su Impostazioni, e poi su Il tuo profilo e la tua famiglia. Andare poi su Aggiungi un’altra persona e immettere il nome di vostro figlio e cliccare Invio. Scegliere Bambino e poi mettere la data di nascita. Infine, fare click su Aggiungi. I genitori, al termine di questa operazione, devono dare l’autorizzazione ad Alexa, cliccando sul profilo del figlio e nel display apparirà “Completa questi passi”. Andare su Avanti, click su OK e infine comparirà Autorizzazione genitori.

Le funzioni che i genitori potranno regolare per i figli sono impostare, ad esempio una sveglia con una filastrocca o creare una playlist di canzoni da ascoltare con Amazon Music. Magari programmare fiabe da far ascoltare ai bambini.