Polvere sul battiscopa addio, l’ammorbidente ti salverà: il segreto

È facile dimenticarsi dei battiscopa quando si pulisce: sono una calamita per la polvere. C’è un segreto per pulirli: l’ammorbidente.

I battiscopa vengono spesso dimenticati o volutamente lasciati da parte quando si tratta di pulire, tuttavia spesso possono raccogliere polvere e sporco dalle scarpe delle persone, e nel contempo possono accumulare quei fastidiosi peli dei tuoi animali domestici. Uno dei motivi per cui le persone potrebbero voler evitare di pulire i battiscopa di casa è che sono di difficile accesso, soprattutto per coloro che hanno problemi alla schiena.

Sei una mamma che non si ferma mai, i tuoi bambini spesso ti costringono alle “fatiche di Ercole” dentro casa, ma non è sempre facile per te chinarti e pulire i battiscopa di casa. Sono sforzi fisici che preferisci fare di rado. Tuttavia sai bene che i battiscopa hanno bisogno di essere puliti con cura, almeno periodicamente, tuttavia l’ultima volta che lo hai fatto hai rimediato “un bel colpo della strega” e sei rimasta due giorni a letto.

Hai programmato una giornata di pulizie complete: i bimbi sono dai nonni e adesso che ti sei ripresa puoi dedicarti anche agli angoli più nascosti della casa, compresi i battiscopa. Gli esperti di pulizie domestiche ci consigliano la preparazione di un igienizzante molto efficace. Non avremmo mai pensato un prodotto del genere potesse servire per pulire i battiscopa, invece funziona davvero.

Pulizie del battiscopa: un prodotto che hai sempre usato per il bucato ti aiuterà contro la polvere

Stiamo parlando di un prodotto che da sempre adoperiamo per il bucato. Nasce specificatamente per rendere il bucato più profumato e morbido. Almeno fino a poco tempo fa si pensava che non avesse alcuna funzione di detergente, dal momento che non è in grado di rimuovere le macchie, ed è in effetti è così, nulla è cambiato: stiamo parlando dell’ammorbidente. Allora perché usarlo per i battiscopa?

Si rivela straordinariamente efficace contro la polvere. La ragione? L’ammorbidente ha un effetto antistatico e aiuta a respingere la formazione della nuova polvere, mentre il panno in microfibra raccoglie tutta quella che è depositata sul battiscopa.

Se la tua schiena è in perfetta salute, allora, puoi usare questo stratagemma. Unisci acqua calda e 1/4 di tappo di ammorbidente in un secchio capiente. Usa una spugna o un panno umido per rimuovere sporco, sporcizia e graffi dal battiscopa fino a quando non sarà di nuovo pulito e splendente. L’uso dell’ammorbidente rende, inoltre, le stanze profumate di fresco e pulito, impedendo anche alla nuova polvere di depositarsi sui battiscopa per molto tempo. Questo, inoltre, lascerà suoi tuoi battiscopa un profumo delizioso e fresco.