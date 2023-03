SPA: ecco le più belle e rilassanti che possiamo trovare in Italia

Ci sono molteplici SPA in Italia dove andare per rilassarsi e ricaricare le pile dopo un periodo di stress. Ma sapete dove sono le più belle della penisola? Andiamole a conoscere: ecco quali sono.

Una pausa alle terme può essere un’ottima idea per distendersi e rilassarsi durante alcuni periodi dell’anno. Sono in molti che decidono di andarci per sperimentare i vari trattamenti termali come massaggi o saune. Sia che una persona decida di trascorrere de tempo di qualità in solitudine o che desideri stare insieme ai propri amici o al partner, sicuramente può optare per una delle migliori location che si trovano in Italia.

Qualsiasi stagione è perfetta per concedersi un weekend e prepararsi al lunedì e alla ripresa delle attività lavorative e di tutti i giorni. Ci sono tantissimi modi per sfruttare una SPA in Italia, c’è chi ama fare dei percorsi detox e chi dei trattamenti di bellezza. Anche perché il nostro paese è pieno di splendide terme nelle quali andare per un po’ di relax.

Con decine di benefici per la salute e il benessere mentale, due giorni, o anche una sola giornata in una SPA è un modo perfetto per prendersi cura di sé stessi. Per fortuna, da Nord a Sud Italia, ci sono moltissime terme dove si può andare per rilassarsi e ringenerare il proprio corpo. Andiamo a conoscere quali sono le migliori.

SPS in Italia: ecco quali sono le migliori

Avere tempo per rilassarsi in un tranquillo ambiente termale ridurrà lo stress, migliorerà la salute mentale e fornirà molti benefici psicologici. Uno dei quali è avere l’opportunità di prendere una pausa dai social media e dalla tecnologia in una delle tante SPA che ci sono in Italia.

Al primo posto citiamo la bella Adler Spa Resort Balance che si trova circondata dalla natura delle Dolomiti, un luogo perfetto per rigenerarsi e ricrearsi. Tra le migliori strutture c’è anche un antico rifugio dei reali, ovvero il Lido Palace, che si trova a Riva del Garda ed è un Hotel a cinque stelle. Un altro posto speciale è Adler Spa Resort Thermae, una location che si trova in Toscana, nella quale è possibile non solo rilassarsi ma anche scoprire i meravigliosi paesaggi che la circondano.

Tra le più belle Spa che si trovano in Italia c’è il Grand Hotel Victoria Concept & Spa che si trova a Menaggio, sul Lago di Como, un posto meraviglioso per staccare le pile e rilassarsi. Poi citiamo un altro della catena Adler, ovvero l’Adler Spa Resort Dolomiti che si trova in Val Gardena, un ottimo luogo del benessere e addentrarsi nelle bellezza della natura.