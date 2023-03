Test della collana: sei elegante o fuori dagli schemi? te lo diciamo noi

Scegli una tra le collane proposte e ti diremo in che modo si esprime la tua personalità

Il modo in cui ci vestiamo può dire moltissimo sulla nostra personalità, e gli accessori non sono da meno. Il modo in cui appariamo esternamente è strettamente legato all’immagine di noi che vogliamo dare e alla prima impressione che vogliamo dare.

Sin dall’antichità gli umani hanno trovato e sperimentato modi per esprimersi attraverso il make-up: già nell’antico Egitto le donne utilizzavano il kajal per enfatizzare i tratti del volto. Per quanto riguarda l’abbigliamento, invece, in tempi passati esistevano varie tipologie di outfit che segnalavano la posizione sociale, più o meno prestigiosa. Oggi ci siamo liberati di questo dettame e siamo liberi di esprimerci come meglio crediamo, e le possibilità sono infinite!

La collana che scegli può rivelarti qualcosa di inedito sulla tua personalità

Non c’è cosa migliore infatti di completare un outfit con qualche accessorio: a volte solo un semplice gioiello riesce a creare un punto luce che fa risaltare l’intera figura e impreziosisce la nostra immagine. L’accessorio che scegliamo serve a comunicare qualcosa su noi stessi, e una donna che sceglie di indossare una collana non ha alcun timore di attirare l’attenzione su una parte del corpo molto vulnerabile e sensuale.

Ma cosa dice su di noi il tipo di collana che scegliamo di indossare? Scegli una tra le collane proposte dell’immagine, quella che indosseresti più volentieri e più aderente al tuo stile. In base alla tua scelta ti diremo che tipo di immagine proietti di te stessa.

Collana 1: Se indossi più volentieri una collana con catena forzatina e un pendente, sei una persona di estrema classe ed eleganza. Non sei mai fuori posto, i tuoi movimenti sono lenti e ben pensati, ti muovi con leggiadria e delicatezza. Il tuo stile riflette il tuo modo di essere, e il modo in cui sai di voler essere trattata. Le persone riconoscono ed apprezzano in te l’estrema femminilità, e non vi rinunci neanche sul luogo di lavoro. Il tuo modo di influenzare le decisioni non è mai aggressivo, sei una persona molto diplomatica e tratti tutti con il massimo rispetto.

Collana 2: Se hai scelto la collana con gli strass, sei una persona semplice e delicata. Ti piace dare un tocco di eleganza per elevare il tuo outfit, che di per sé è molto semplice e schietto. Le persone apprezzano il fatto che tu sia così alla mano, e avere a che fare con te è sempre un piacere. Sul lavoro sai prenderti i meriti quando sono dovuti, ma sei anche abbastanza umile da saper ammettere quando hai sbagliato. Sei un’ottima risorsa per la tua azienda e il gioco di squadra è il tuo forte.

Collana 3: Se il tuo accessorio preferito è la collana con pendente a forma di foglia, sei una persona forte e determinata. Quando ti poni un obiettivo non permetti a nessuno di mettersi in mezzo, sei concentrata e lavori durissimo per raggiungerlo. Gli ostacoli e le difficoltà non ti spaventano: li consideri delle occasioni per imparare e ricalibrare il raggio d’azione. Hai un rapporto schietto e onesto con le persone che ti circondano, e ti guadagni facilmente la stima di chiunque. Sul lavoro dai il meglio in posizioni di leadership: prendi decisioni ben pensate, e le persone sono contente di seguire la direzione che hai tratteggiato.

Collana 4: Se hai scelto questa splendida collana statement, non ti piace passare inosservata. Sei una persona originale e fuori dagli schemi, e non ti dispiace sperimentare con il tuo stile ed andare sopra le righe. Non segui le mode, ma le imponi: indossi quello che ti fa sentire bene, e lasci sbrigliata la tua creatività. Le persone adorano la ventata di freschezza ed entusiasmo che porti nella loro vita, e riesci sempre ad essere l’anima della festa. Sul lavoro ti hanno spesso tarpato le ali, ma se tutto è andato per il verso giusto sei riuscita a trovare un impiego che valorizzi le tue capacità creative e di sperimentazione.