Bagno senza finestre: col trucco sarà sempre arieggiato e profumato | Ti svolta la casa

Incubo bagno senza finestre? Non disperare, ti basterà provare questi rimedi naturali per averlo sempre profumato.

La pulizia del bagno è una tra le faccende domestiche che richiede particolari attenzioni e non solo perché è uno tra gli ambienti più vissuti di casa, ma soprattutto perché sarà proprio al suo interno, che si andrà ad accumulare una grandissima quantità di sporco.

Un’ambiente particolarmente umido, esattamente com’è il bagno, è terreno fertile per la formazione di muffa, germi e batteri, che se non debellati in modo corretto possono provocare non solo problemi alla salute, ma anche l’insorgenza di cattivi odori per nulla gradevoli. Ecco perché sarà importantissimo non solo tenere tutto sempre perfettamente pulito ed igienizzato, ma sarà fondamentale anche far arieggiare gli ambienti quotidianamente e soprattutto dopo la doccia o il bagno, dove si genera una maggiore quantità di vapore e di condensa.

Senza spendere nemmeno un euro riuscirai a profumare anche il tuo bagno senza finestre: poche mosse e sentirai che fragranza

Se già normalmente eliminare i cattivi odori che si formano nel bagno non è sempre una cosa facile, quando ti troverai ad avere a che fare con un senza finestre, ecco le cose si complicano ulteriormente. Infatti, non avendo la possibilità di fari arieggiare l’ambiente, sarà necessario trovare qualche piccolo escamotage per farlo profumare naturalmente.

In commercio esistono tantissimi deodoranti per ambienti, ma questi oltre ad avere anche un costo abbastanza rilevante, non sono per nulla naturali e quindi ci troveremo ad inalare chissà quale sostanza chimica. Proprio per questo, trovare qualche rimedio naturale sarà sicuramente la scelta migliore sia per la salute, che per le tasche. Ovviamente noi, che ne sappiamo sempre una più del diavolo, abbiamo per te un paio di trucchetti fai da te, che in pochi minuti e senza farti spendere un euro ti faranno profumare il bagno come non mai.

Per provare il primo trucchetto ti servirà un rotolo di carta igienica e 4-5 gocce del tuo olio essenziale preferito. Dovrai semplicemente metterla all’interno del cilindro di cartone sui cui è avvolta la carta igienica ed il gioco è fatto. Il profumo verrà rilasciato lentamente e i cattivi odori saranno solo un lontano ricordo.

Se questo non ti dovesse convincere, allora procurati una ciotola, del bicarbonato e oli essenziali a tua scelta. Ti basterà riempire la ciotola con il bicarbonato, unire 5-6 gocce di olio essenziale e posizionarla negli angoli del bagno. In questo modo non solo verranno assorbiti i cattivi odori, ma verrà rilasciata anche una gradevolissima fragranza.