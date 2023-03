Detersivo per i piatti a costo zero per sempre: col trucco risparmi un mare di soldi | Lo stanno facendo tutti

Quando scoprirai come realizzare in casa il detersivo per piatti non lo comprerai mai più: questo è praticamente gratis.

Ogni giorno sono davvero enormi le quantità di detersivi che andremo ad utilizzare in casa, perché non basta averne uno multiuso che serva un po’ per tutto, ma ogni pulizia dovrà avere il suo specifico. Ci troveremo quindi a maneggiare dozzine di flaconi, che di naturale hanno davvero ben poco.

La crisi economica che il nostro paese sta vivendo ha avuto ripercussioni anche sui prodotti che usiamo per la pulizia di casa. Le aziende, infatti, pur di cercare di mantenere il prezzo invariato ne hanno ridotto la quantità. Di conseguenza ci troveremo a spendere lo stesso, in alcuni casi anche di più, per portarci in casa meno detersivo. Per non parlare poi dell’impatto che questi hanno sul nostro pianeta. Proprio per tutta questa serie di motivi, cercare soluzioni green è senza dubbio la scelta migliore da fare.

Detersivo per i piatti fai da te: la scelta migliore che si prenderà cura delle tasche e anche del pianeta

Come detto poco fa, sono davvero tantissimi i detersivi che ogni giorno andremo ad utilizzare. E anche se per la maggior parte di noi possono sembrare insostituibili, in realtà esistono tantissime valide alternative da provare. Una vogliamo proprio mostrarvela tra poco e riguarda il detersivo per piatti, detersivo che ogni giorno viene usato in quantità industriale. Ebbene da oggi, lo andremo a fare in casa utilizzando solo prodotti del tutto naturali.

Lavare i piatti ogni giorno non è mai un compito piacevole, soprattutto se a nostra disposizione non abbiamo gli sgrassanti giusti. Sicuramente acquistare il classico detersivo per la loro pulizia sembrerebbe la scelta più ovvia, eppure una valida alternativa ci sarebbe: basteranno pochi ingredienti per realizzare in casa un detersivo naturale per lavare tutte le stoviglie. Per preparalo ecco di cosa avremo bisogno:

3 limoni

200 ml di sale

100 ml di aceto

400 ml di acqua

Prendete i limoni e dopo averli tagliati a fettine eliminate i semini. Mettete il tutto in un mixer e frullate fin quando non avrete ottenuto un composto omeogeno. A questo punto trasferitelo in un pentolino ed unite gli altri ingredienti, accendete la fiamma e portate a bollore. Cuocete per 10 minuti, dopodiché spegnete il gas e aspettate che il composto si raffreddi completamente. Ora non vi resta che travasarlo nei vari flaconi ed il gioco e fatto. Vi basterà usarlo come fate di solito e i vostri piatti saranno perfettamente puliti, sgrassati ed igienizzati.