Per divertirsi insieme: Gioca Jouer, la guida per insegnare ai tuoi bambini il balletto che ha fatto impazzire tutti. Le informazioni e curiosità.

Chi ricorda il Gioca Jouer? Il famoso ballo di gruppo inventato dal dj Claudio Cecchetto nel 1981. Spopolava negli anni ’80, in discoteca e a tutte le feste, ma in tutto questo tempo non è mai scomparso. Per un periodo, forse, lo abbiamo visto di meno, anche se a Carnevale è stato sempre un classico.

Un paio di anni fa, il Gioca Jouer ha festeggiato i 40 anni, portati splendidamente. Questo ballo non è mai invecchiato e di recente è tornato ad essere di tendenza, soprattutto alle feste ma non solo. Tutti prima o poi vi sarete cimentati nei passi e nelle mosse dl Gioca Jouer, è semplice e divertente. Impossibile stare fermi quando la musica parte.

Poiché il Gioca Jouer è un ballo di gruppo molto facile da imparare, oltre che molto divertente e irresistibile, insegnarlo ai bambini può essere un’ottima occasione intrattenerli e farli giocare. Insegnare questo ballo non è affatto difficile, basta accendere la musica e mimare le mosse, i bambini vi seguiranno.

Gioca Jouer, la guida per insegnare il balletto ai tuoi bambini

Qui vi proponiamo una guida facile e veloce per insegnare il ballo del Gioca Jouer ai vostri bambini. Si divertiranno un mondo a impararlo e a ballarlo. Il trucco sta nell’esercizio. Una volta imparati i passi e e e mosse base, se ci si allena di continuo si diventa sempre più bravi a ripetere le mosse. Per un ripasso veloce, qui vi riportiamo una illustrazione con tutte le mosse del Gioca Jouer, la guida e un video esplicativo. In questo modo potrete insegnare anche il ballo ai vostri bambini.

Il Gioca Jouer è un ballo di gruppo, con un leader che indica le mosse ai componenti del gruppo le mosse da fare. Ogni volta che il leader fa un movimento, i bambini, e i ballerini in genere, devono ripetere quello stesso movimento. Viene eseguita una sequenza di movimenti che diventano sempre più veloci, mano a mano che il ballo prosegue,

Le mosse o movimenti del Gioca Jouer sono indicati nella tavola dell’immagine qui sopra, che vi permette di averli sempre sotto mano. Mentre l’elenco è il seguente:

dormire

salutare

autostop

starnuto

camminare

nuotare

sciare

spray

macho

clacson

campana

ok

baciare

saluti, saluti

Superman

Al primo giro, ciascuno dei movimenti del ballo viene ripetuto più volte, per impararlo bene, poi sempre meno, fino ad eseguire l’intera sequenza con ognuna delle mosse ripetute una sola volta. Più facile e farsi che a dirsi.