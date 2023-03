La classifica dei posti più belli al mondo su Time: ci sono anche due paradisi italiani

Visitare i posti più belli al mondo non è mai stato così facile. Secondo la rivista statunitense Time ci sono due paradisi italiani.

“Today Information Means Everything”, sarebbe questo il significato dietro l’acronimo TIME. Considerato il settimanale più prestigioso ed autorevole del mondo, ha di recente compiuto ben cento anni. Fondata nel marzo del 1923 è senza dubbio la rivista più diffusa. Vanta ben venti milioni di lettori circa ed è una delle riviste di economia e politica internazionale, più lette negli Stati Uniti. Ogni anno con “Time 100” pubblica la classifica delle persone più influenti al mondo. Ma di recente ha nuovamente stilato la classifica dei 50 posti più belli al mondo. E indovinate un po’, ci sono anche due paradisi italiani. È arrivato il momento di fare le valigie.

Dopo tre anni di restrizioni e stress per la pandemia da Covid-19 non vediamo l’ora di andare in vacanza. Riprendere una vita normale e viaggiare senza paura, per poter ricaricare le batterie è importante. Ma se pensate di dover necessariamente prenotare lunghi ed interminabili viaggi aerei per poter raggiungere posti da sogno, vi state sbagliando.

Nella lunga classifica della nota rivista ci sono ovviamente destinazioni in tutto il mondo. Dalla profumata e colorata Rabat in Marocco, alla più nascosta oasi di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. Troviamo l’ipnotica Kyoto in Giappone e la suggestiva Phuket in Tailandia. Rientrano nella classifica la movimentata Medellín in Colombia, Pantanal in Brasile e anche Messico City e Guadalajara in Messico. Non mancano destinazioni nord americane come lo Yosemite National Park in California, Washington DC e Vancouver in Canada. Troviamo anche numerose città europee, come Vienna, Barcellona e Timisoara.

Ma queste sopracitate sono solo alcune delle località appartenenti alla lista. Lista che ci sorprende, con grande piacere, inserendo due territori nostrani: Napoli e Pantelleria.

Napoli, tradizione culinaria, arte e storia, un paradiso nel nostro Belpaese

Ci sono alcune cose che quando sentiamo nominare Napoli, non possono non essere evocate nella nostra mente. Il profumo di una pizza margherita appena sfornata, con della filante mozzarella di bufala e la fresca salsa di pomodoro. La fragrante e dolce sfogliatella con il ripieno di ricotta e frutta candita. Potremmo probabilmente andare avanti per ore ad immaginare di passeggiare tra i quartieri della città assaporandone quei piatti tipici della tradizione, che la rendono unica al mondo nel suo genere. Ma Napoli non è solo buon cibo di qualità.

Secondo il Time infatti, va apprezzata anche per l’arte e la storia. In città è infatti possibile ammirare alcune opere di Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio. Al Museo di Capodimonte è conservato uno dei dipinti più famosi: “La Flagellazione di Cristo”. Presso le Gallerie d’Italia è invece conservato “Il Martirio di Sant’Orsola”. Nel centro storico della città, precisamente nella chiesa del Pio Monte della Misericordia troviamo esposto “Le sette opere di Misericordia”. Sempre il Time evidenzia la vicinanza con il sito archeologico di Pompei, molto amato dai turisti.

Ci teniamo a sottolineare la presenza di Castel Nuovo, o Maschio Angioino. Un castello storico medievale e simbolo della città, la cui costruzione risale al lontano 1279. Tutte queste caratteristiche, ma non solo, hanno fatto si che Napoli rientrasse nella classifica dei posti più belli al mondo. In aggiunta la semplicità per raggiungere la destinazione, grazie anche ai collegamenti aerei internazionali con transito a Roma o Milano.

Pantelleria, tra acque cristalline ed idillio naturalistico, una destinazione unica nel nostro paese

Immersa in una rigogliosa macchia mediterranea, con boschi di pini sulle cime più alte e piante aromatiche diffuse su tutto il territorio, Pantelleria è un idillio naturalistico senza eguali. Un clima caldo ed acque cristalline, la rendono una destinazione davvero perfetta per tutti. Tra le attrazioni turistiche più amate ci sono Cala Levante a sud dall’Arco dell’Elefante, il Laghetto delle Ondine, il Lago di Venere e Balata dei Turchi.

Ad oggi è una delle destinazioni balneari più richieste. Immersa nella natura e nella tranquillità offre percorsi escursionistici, l’unicità della cucina siciliana ma anche la possibilità di visitare il Museo Vulcanologico. Il museo, inaugurato nel 2010, è composto da tre sale dove vengono esposti circa cinquanta campioni di rocce eruttive e petrografiche dell’isola. Offre inoltre approfondimenti relativi alla storia vulcanologica di Pantelleria. Molto suggestivo è anche il Parco Archeologico dei Sesi, dove è possibile ammirare le straordinarie costruzioni megalitiche nella zona di Mursia e Cimilia. Pantelleria è facilmente raggiungibile grazie ai voli della compagnia aerea ITA, sia da Milano che da Roma.

Se avete voglia quindi di staccare la spina e ricaricare le vostre batterie in un paradiso terrestre, non servirà spendere migliaia di euro in biglietti aerei per raggiungere lontane ed esotiche destinazioni. La classifica del Time cita tantissimi posti in ogni parte del mondo ed è possibile scoprirlo sul loro sito ufficiale. E siamo grati che ci ricordi di quanta bellezza sia possibile godere sulla nostra terra. Ma siamo ancor più grati di poter vantare due località come Napoli e Pantelleria all’interno del nostro Paese. E adesso, non ci resta che pianificare il prossimo viaggio.