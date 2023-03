Test del gelato, scegli tra uno di questi tre: ti dirà che persona sei

Vuoi scoprire che tipo di persona sei? Esegui allora il test del gelato e divertiti a leggere le soluzioni. Non esitare, cimentati e mettiti alla prova, ora!

Tantissime persone si interrogano quotidianamente sulla natura della loro personalità. Infatti un numero sempre crescente di utenti nel web, si sottopone a test ed a sfide visive per comprendere quali siano gli aspetti più nascosti e segreti del loro vero essere.

Le convenzioni sociali, il rispetto degli usi e dei costumi impone a tutti una certa soglia di adeguamento, che finisce per limitare e talvolta nascondere, alcuni tratti caratteristici della propria personalità. Ci si sente spesso schiacciati dalle cosiddette “maschere sociali” ed è per questo che poi ci si ritrova a fare i conti con se stessi, cercando di far venire in luce la propria vera essenza. Attraverso i test psicologici è possibile scorgere quali lati della propria persona risultano essere sommersi. Non ti resta allora che eseguire quello che ti proponiamo e comprendere davvero chi sei.

Gli amanti dei test, degli indovinelli e delle sfide visive si dilettano nel cercare la soluzione a scopo di intrattenimento ludico. Ma nonostante il fatto che queste attività non abbiano alcuna pretesa scientifica, riescono a mettere in luce alcuni tratti spesso ignorati della propria persona. E anche per questo che milioni e milioni di persone vi si cimentano quotidianamente, proprio nel tentativo di comprendere a fondo desideri, speranze, passioni ma anche tanti lati oscuri di se stessi.

Test del gelato, scegli quello che cattura la tua attenzione e leggi le soluzioni

Come accennato infatti, immersi nella frenesia quotidiana, nel tentativo di portare a termine gli adempimenti giornalieri, ci si dimentica di se stessi ed ecco che vengono a galla sentimenti di tristezza, ansie e malumore perenni. La cosa più saggia da fare in questi casi è quella di scrutare quale parte della propria essenza si sta inconsapevolmente rinnegando e cercare di tirarla fuori per vivere in modo sereno. Non ti resta che eseguire questo semplicissimo test per scorgere dunque dei lati di te che ignori. Guarda bene l’immagine, quale gelato per primo colpisce la tua attenzione?

Se hai scelto l’immagine numero uno significa che sei una persona entusiasta della vita, che adora scorgere il bello negli altri e nelle cose che ti circondano. La tua personalità è grintosa ed aperta al cambiamento.

Se hai scelto invece l’immagine numero due significa che sei molto equilibrato e razionale. Hai una personalità discreta, riflessiva e pacata.

Se hai scelto l’immagine numero tre, significa che sei una persona espansiva e solare, che adora stare con gli altri e ricevere le attenzioni di chi gli sta intorno. Pretendi il massimo, hai una personalità da vero leader.