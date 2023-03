Vuoi fare felici i tuoi bimbi? Prepara i nuggets fatti in casa, la ricetta a prova di fast food

Vuoi far felici i tuoi bambini? Non puoi non preparare questi gustosissimi nuggets fatti in casa: la ricetta da fast food pronta per te.

I fast food stanno ormai dominando il mondo: qui ci mangiamo quando siamo di fretta e non sappiamo bene cosa poter cucinare, quando abbiamo un imprevisto e non possiamo tornare a casa in tempo per il pranzo o per la cena o semplicemente quando abbiamo voglia di mangiare qualcosa di ‘diverso’ dalla solita pizza il sabato o la domenica.

Anche i bambini amano i fast food ed in particolare il McDonald’s: qui, grazie al panino con l’hamburger o ai nuggets di pollo, possono ricevere anche una sorpresa in regalo. Ma se, anziché recarci al negozio, i nuggets di pollo li preparassimo in casa? Vediamo insieme la ricetta unica, genuina ed economica che possiamo riproporre in casa per un pranzo o una cena da paura: i vostri bambini ne andranno matti e vi chiederanno il bis!

Vuoi un pranzo da vero fast food? Prepara così i nuggets di pollo: saranno una vera delizia!

Andare al McDonald’s è sempre un’emozione unica per i nostri bambini, non tanto per il cibo che possono mangiare lì, ma per la sorpresa che trovano all’interno del loro pranzo. Sappiamo però che, il cibo da fast food, se mangiato in grandi quantità e diverse volte alla settimana può far male al nostro organismo. Ecco perché quest’oggi vogliamo darvi una ricetta unica, simile a quella che utilizzano in questi enormi negozi, che vi permetta di preparare in casa i nuggets di pollo. Saranno davvero buonissimi e non sarete costretti ad uscire di casa per mangiarli. Vediamola insieme.

Per realizzare questa ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti.

Ingredienti per nuggets:

500 g di petto di pollo

sale

pepe

olio di semi di girasole

olio evo

amido di mais

Ingredienti per la pastella:

150 g di farina 00

250 ml di acqua fredda frizzante

pepe

paprika

aglio in polvere

Preparazione:

Iniziamo a tagliare finemente il petto di pollo, riducendolo in piccoli pezzettini. Mettiamolo in un frullatore e tritiamolo, con un po’ di olio, sale e pepe, fino ad ottenere una poltiglia A questo punto ungiamoci le mani con un po’ di olio evo e preleviamo parte del composto appena creato, ricavandone delle piccole palline che saranno i nostri nuggets Mettiamoli da parte, su una teglia foderata con della carta da forno, coperti con della pellicola trasparente e mettiamole in freezer per circa mezz’ora Iniziamo poi preparare la pastella In una ciotola mettiamo la farina, la paprika, il pepe e l’aglio in polvere e mescoliamo con una forchetta Aggiungiamo poi l’acqua frizzante fredda ed iniziamo a mescolare fino a quando la nostra pastella non sarà liscia e priva di grumi A questo punto passiamo i nostri nuggets prima nell’amido e poi nella pastella In una padella riscaldiamo dell’olio di semi di girasole Quando sarà abbastanza caldo caliamo al suo interno i nuggets e lasciamoli cuocere Alziamoli dalla padella e riponiamoli su un piatto coperto con della carta assorbente Facciamoli raffreddare, aggiungiamo sale e pepe a piacimento e serviamo in tavola con le sale che più preferiamo

Saranno buonissimi e super croccanti: i vostri bambini li adoreranno!