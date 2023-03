In questi supermercati puoi risparmiare fino a 3.000 euro l’anno: quali sono i più convenienti

Anche fare la spesa può essere un impegno dispendioso a livello economico. Ci sono alcuni supermercati che vi permetteranno però di risparmiare fino a 3.000 euro l’anno

La spesa al supermercato rappresenta una voce di spesa importante per le famiglie in tutto il mondo. Trovare prodotti di qualità a prezzi convenienti può essere una vera e propria sfida, ma ci sono alcune strategie che i consumatori possono utilizzare per risparmiare denaro sui loro acquisti.

Uno dei modi più semplici per risparmiare denaro sulla spesa è quello di confrontare i prezzi dei diversi supermercati. In questo modo, è possibile individuare le offerte migliori e scegliere il supermercato che offre i prezzi più convenienti sui prodotti di cui si ha bisogno.

Risparmiare al supermercato, i brand più convenienti

Inoltre, è possibile risparmiare denaro sulla spesa acquistando prodotti a marchio sottomarca. Molte catene di supermercati offrono prodotti a marchio proprio, che in realtà appartengono a brand principali. Questi prodotti sono solitamente venduti a prezzi più bassi rispetto ai brand principali, ma hanno la stessa qualità.

Recentemente, sono emerse alcune catene di supermercati discount che offrono prezzi ancora più bassi sui prodotti di marca sottomarca. Questi supermercati sono in grado di offrire prodotti a prezzi competitivi perché acquistano grandi quantità di prodotti e li vendono a più consumatori. Ciò permette loro di ridurre i costi e di passare il risparmio ai consumatori. Secondo un’indagine di Altroconsumo, tra i marchi di supermercati più convenienti ci sono Conad, Coop, Carrefour, Esselunga, Lidl. Tuttavia, i veri vincitori in termini di prezzi sono i supermercati discount come Prix, Eurospin e Aldi. Secondo l’indagine, è possibile risparmiare fino a 3000 euro all’anno facendo la spesa in questi supermercati.

Ma quali sono le sottomarche più convenienti da cercare nei supermercati discount? In genere, queste catene offrono una vasta selezione di prodotti a marchio proprio, che vanno dai prodotti alimentari a quelli per la casa e per la cura della persona. Alcune delle sottomarche più convenienti da cercare includono la linea “Bontà Natura” di Eurospin e la linea “Prix Qualità” di Prix. Inoltre, molti supermercati discount offrono anche prodotti a marchio proprio di qualità superiore. Ad esempio, Aldi offre la linea “Specially Selected”, che comprende prodotti alimentari di alta qualità a prezzi convenienti.

Ma come fare per trovare i migliori prezzi sui prodotti di cui si ha bisogno? E’ importante fare un elenco dei prodotti che si desidera acquistare prima di andare al supermercato. In questo modo, si eviterà di acquistare prodotti non necessari e si potranno concentrare sulle offerte più convenienti.